Eau potable, aménagement urbain et logement au programme

Le wali de Bouira, Mustapha Limani, a effectué hier une visite de travail dans les communes d’Aghbalou et M’Chedallah où il a donné le coup d’envoi de certains projets de développement et inauguré d’autres. Cette visite qui s’inscrit dans le cadre des festivités de la commémoration du 56e anniversaire de l’indépendance du pays, a débuté à Aghbalou. Dans cette commune de montagne, le premier magistrat de la wilaya a donné le coup d’envoi de deux projets : l’un concerne la réhabilitation des équipements hydroélectriques du réseau alimentant sept villages de la commune, et l’autre concerne l’aménagement urbain du chef-lieu communal. Le premier projet est d’un montant de 50 millions de dinars et il va porter sur la réhabilitation de six stations de refoulement. Confié à l’Algériennes des eaux (ADE) pour un délai de réalisation de trois mois, ledit projet s’inscrit dans le cadre du programme d’urgence initié par le ministère des Ressources en eau pour assurer aux populations, notamment rurales, un approvisionnement quotidien en eau potable. Il faut signaler qu’Aghbalou, comme d’ailleurs certaines communes de Bouira, enregistre beaucoup d’insuffisances dans le secteur hydraulique, notamment en matière d’approvisionnement en eau. À titre d’exemple, actuellement au chef-lieu communal, les foyers sont alimentés une fois tous les quatre jours. Mais selon le directeur des ressources en eau de la wilaya, de nombreuses opérations sont actuellement en cours pour améliorer la situation et surtout en finir avec les pénuries enregistrées dans cette commune. Ainsi et selon le même responsable, plusieurs opérations sont actuellement en cours et visent à réhabiliter le système d’approvisionnement AEP des sept villages d’Aghbalou, et réhabiliter certains ouvrages hydrauliques. Il est aussi prévu, selon le DRE, d’alimenter la commune à partir de la source noire de Saharidj, laquelle assurera un apport important en termes de ressources en eau. À cet effet, une station de pompage a été réalisée à Vouaklane pour pomper l’eau de la source noire vers la 5e station de pompage (SP5) sise à Ath Hamdoun. D’ailleurs, sa mise en service par le wali était prévue lors de la visite d’hier, mais un problème technique survenu la veille sur la conduite de transport en a empêché cette mise en service. À ce propos, et sur insistance du wali, le directeur des ressources en eau a donné des assurances quant à sa mise en service ces jours-ci. Le wali qui a eu à écouter et les explications des responsables du secteur et les doléances des élus locaux, a été intransigeant en insistant sur l’impératif d’assurer un approvisionnement quotidien en eau potable de la population de la commune. L’autre projet lancé hier par Mustapha Limani concerne le deuxième lot du projet de l’aménagement urbain du chef-lieu communal. Cette phase des travaux concernent l’aménagement de trois tronçons pour un montant de plus de 14 millions de dinars. Poursuivant sa visite, le chef de l’exécutif s’est rendu dans la commune de M’Chedallah où il a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de 298 logements de la formule location-vente (AADL) à Raffour. Le projet en question est financé à hauteur de 868 millions de dinars pour un délai de réalisation de 24 mois. Profitant de la présence du wali sur les lieux, des riverains du chantier lui ont fait part de la contrainte d’accès au quartier, après la fermeture par l’entreprise réalisatrice de l’unique voie y menant. À signaler que cet accès se trouve en plein milieu du chantier. M. Limani a donné des instructions à ce qu’un nouvel accès au quartier Aherrach soit aménagé. Dans le village d’Ath Yevraham, à la périphérie de la ville de M’Chedallah, Mustapha Limani a procédé à la mise en service du réseau AEP au profit de la population de cette localité. Ce projet a porté sur la réhabilitation du réseau en PEHD sur un linéaire de 1 000 mètres. Le projet comporte aussi la réalisation d’un brise-charge dont les travaux sont actuellement en cours. Le montant des travaux s’élève à 200 millions de dinars. Il est utile de signaler qu’aussi bien à Raffour qu’à M’Chedallah, des citoyens venus à la rencontre du wali ont demandé l’accélération de l’opération de distribution des 500 logements sociaux de la commune.

Djamel Moulla.