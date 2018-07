Plus de 56 000 logements distribués aujourd'hui

Par DDK | Il ya 48 minutes | 85 lecture(s)

Le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville procédera, aujourd’hui, au lancement d’une vaste opération de relogement à l'occasion du 56e anniversaire de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse.

En effet, «pas moins de 56 182 logements, toutes formules confondues, seront distribués aujourd’hui», a indiqué le ministère de l’Habitat dans un communiqué rendu public hier. Cette vaste opération de relogement, qui est la deuxième du genre après celle qui a eu lieu le mois de juin dernier à la veille de la Fête de l’Aid El-Fitr, «touchera l'ensemble des wilayas du pays», ajoute la même source. Le ministère de tutelle a indiqué dans le même communiqué que les autorités publiques comptent distribuer quelque 25 326 logements de type location-vente, 5 451 logements aidés, 2 434 divers et 18 530 aides à l'habitat rural. Selon la même source, les wilayas bénéficiaires sont notamment Tizi-Ouzou avec 1 180 logements, Alger avec 2 000 logements, Béjaïa avec 757 logements, Bouira avec 1 341 logements, Boumerdès avec 1 448 logements, Adrar avec 578 logements, Chlef 886 logements, Laghouat 661 logements, Oum El Boughi 1 137 logements. D’après la même source, 5 345 logements seront distribués à Batna, 2 000 à Biskra, 140 à Béchar, 506 à Blida. Cette importante opération de relogement concerne les 48 wilayas du pays. Le premier responsable du secteur avait rappelé, récemment, que «plus de trois millions et demi de logements, toutes formules confondues, ont été réalisés depuis 1999». «La réalisation de ces logements a coûté pour le Trésor public quelque 5 788 milliards de DA, dont 4 615 milliards de dinars ont été consommés, soit un taux de 80%», a fait savoir le ministre. Donnant par catégorie le nombre de logements réalisés depuis 1999 jusqu'à 2018, Abdelwahid Temmar avait affirmé que l'État a réalisé 1,176 million de logements de type socio-locatif, 1,583 million de logements ruraux, 456 000 logements sociaux participatifs et promotionnels, et 156 000 logements AADL. «La distribution des logements dans les délais impartis est une instruction du chef de l'État. Le président de la République tient énormément à la tenue de ses engagements en termes d'habitat. Il veut que tous les logements inscrits au plan quinquennal soient réalisés jusqu'au dernier», avait-t-il indiqué.

L.O.CH