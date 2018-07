Le maire condamné à 6 mois de prison ferme

Par DDK | Il ya 48 minutes | 106 lecture(s)

Le président de l’assemblée communale d’El-Adjiba, une commune sise à une trentaine de kilomètres à l’Est de la wilaya de Bouira, a été condamné, avant-hier soir, par le tribunal d’Aïn Bessem à une peine de six mois de prison ferme et une amende de 100 000 dinars. Le maire M. Karim Kheddis, d’obédience RND, a été reconnu coupable par la justice dans une affaire de mauvaise gestion et passation de marchés douteux. Accusé d’implication dans cette affaire, l’adjoint au maire, qui n’est autre que le beau-frère du maire a, quant à lui, été acquitté, tandis que trois entrepreneurs ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Pour rappel, le procureur de la République auprès du même tribunal avait requis, le 18 juin dernier, une peine d’une année de prison ferme à l’ensemble des accusés dans cette affaire. De leur côté, les élus du FLN au sein de l’assemblée d’El-Adjiba, qui forment un bloc d’opposition, ont réclamé la suspension du maire de cette commune et ont adressé une requête au wali de Bouira, dans laquelle ils réclament l’application de l’article 43, de la loi 11/10 relative au code communal. Cette loi stipule que le wali peut suspendre les élus condamnés à la prison ferme en attendant leur jugement définitif. En attendant la décision du wali de Bouira, nous apprenons de sources judiciaires que deux pourvois en cassation ont été déjà déposés, hier, par le maire condamné ainsi que le parquet. L’affaire sera, donc, réétudiée au niveau de la cour de justice de Bouira. Il est utile de préciser qu’il s’agit du premier maire issu des dernières élections locales, condamnés par la justice à Bouira pour une affaire de gestion communale. Lors du mandat précédent, pas moins de cinq maires ont été condamnés et suspendus par les autorités judiciaires et la wilaya de Bouira.

Oussama. K.