C’est déjà presque la fin !

Lancée le 28 juin, la 5e édition de la Fête de la nature et des sports de montagne, qui s’étalera jusqu’à demain, tire déjà à sa fin, avec des activités aussi riches que diversifiées. Au lendemain du coup d’envoi de l’événement, la Fédération algérienne de ski et sports de montagne a organisé la deuxième phase de la coupe d'Algérie en course d'orientation, au niveau de la forêt historique de Tassefsafth, de la commune côtière de Melbou, située dans le massif montagneux des Babors. C’est la population de ce massif montagneux qui a accueilli la 5e édition de la Fête de la nature et des sports de montagne, sous le thème «Les couleurs de mon pays Algérie», avec la participation de plusieurs wilayas du pays. La deuxième journée, samedi dernier, a été consacrée à une séance compétitive d’escalade sur le site naturel de la fameuse cascade Tamda Wagres du village Bouamara, dans la commune montagneuse de Tizi N'Berber. Le jour suivant, les participants, venus de Tlemcen et d'Illizi, ont eu droit à une journée pédagogique consacrée à la découverte de richesses du littoral de Béjaïa. Une rencontre organisée par l’association Assirem Gouraya, en collaboration avec le Commissariat national du littoral et l'Office national de signalisation maritime. Les amoureux de la nature ont été émerveillés par la beauté du phare du Cap Sigli et de la plage d’Aït Mendil, dans la commune touristique d'Ath K’sila. Avant-hier lundi, il a été organisé une visite de soutien et de solidarité aux saliniers de la région d'Imellahen, dans la commune rurale de Feraoun, distante de 40 km du chef-lieu de wilaya. C'est dans le souci de booster cette activité que l’association organisatrice entend axer ses efforts sur la sauvegarde de ce patrimoine si précieux, qui représente un héritage inestimable de nos ancêtres. L’engagement envers les populations locales de la wilaya de Béjaïa consiste à travailler la valorisation de tous les patrimoines de la région et d'honorer le pays pour la concrétisation d'un travail rationnel et réfléchi. Actuellement, ces salines sont presque abandonnées. Seuls quelques seniors tenaces tiennent encore à cette activité léguée par leurs aïeuls. Par ailleurs, il est utile de souligner que l’association a exposé son projet-pilote intitulé «Structure artificielle d'escalade et l'école de la nature et du savoir» à l'occasion de la visite officielle de la ministre de l’Environnement à Béjaïa. Cette Fête, organisée annuellement dans la wilaya par l'association Assirem Gouraya, est placée sous l'égide de la Fédération algérienne de ski et sports de montagne. Une manifestation sportive et écologique qui a été consacrée, cette année, à la chaîne montagneuse des Babors, qui s’étendent jusqu’aux wilayas de Jijel et Sétif. Il faut noter que la grande partie de son relief montagneux se situe, néanmoins, dans la wilaya de Béjaïa. Les objectifs retenus à travers l’organisation de cette Fête sont l’étude de réalisation d'un grand circuit touristique sur toute la chaîne des Babors, la sensibilisation des populations des Babors pour leur implication dans la sauvegarde de cet important espace montagneux et forestier, la valorisation des divers patrimoines locaux (artisanat, agriculture, traditions, dialecte...) des populations vivant dans cet espace et impliquer les sports de montagne dans le développement durable.

