«Les oppositions entravent le développement local»

Par DDK | Il ya 53 minutes

En marge de la célébration de la fête nationale de l’indépendance et de la Jeunesse, le wali Mohammed Bouderbali a fait le point sur le développement dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le responsable, rendant, d’abord, hommage aux martyrs de la révolution, a rappelé le pourquoi de leur sacrifice. Il a affirmé que l’objectif était de donner de meilleures conditions de vie aux Algériens. Le wali, a, dans ce sens, affirmé que la fête de l’indépendance est une occasion, pour la wilaya de Tizi-Ouzou, de s’arrêter sur le développement et les efforts consentis pour améliorer le train de vie des citoyens. «Aujourd’hui (Ndlr, avant-hier), on a lancé, même symboliquement, la pénétrante autoroutière, avec la mise en service de deux km ainsi que d’autres infrastructures au service des citoyens», dira-t-il. «Hier (Ndlr, mercredi) on a distribué 1 000 décisions d’aides à l’habitat rural, à travers les 67 communes de la wilaya, ainsi qu’environ 180 logements LPL. Il y a eu aussi, une opération similaire lors de -Laylet el Kadr- lors de laquelle on avait procédé à la distribution de 800 aides au logement rural et 252 LSP», a rappelé le wali. Ce dernier, fera savoir que les réalisations et les projets dans le cadre du développement ont touché tous les secteurs d’activités, et que la wilaya a connu un sursaut en cette matière, comparé aux années précédentes, avouant, toutefois, qu’il reste beaucoup à faire. Le wali, évoquant les projets gelés, a noté que cette situation n’est pas particulière à la wilaya, et que les opérations de dégel se font progressivement comme on peut le constater, selon lui, notamment dans les secteurs stratégiques et vitaux à l’image de l’éducation, des ressources en eau , des travaux publics et de la santé. Dans ce sillage, le responsable annonce l’ouverture du centre anti-cancer avant la fin de l’année. Ce dernier, précise-t-il, est en voie d’achèvement. Toujours dans le secteur de la santé, il a rappelé que deux projets ont été lancés à savoir deux hôpitaux, un à Bouzeguène et un autre à Aïn El Hammam. «D’autres projets sont en cours de réalisation», appuie-t-il encore. Le wali a réitéré son inquiétude face au phénomène des oppositions que connaît la wilaya, sur lequel butent plusieurs projets de développement. «Ce problème entrave lourdement le processus de développement et nous cause des retards», a-t-il regretté, tout en rassurant : «Mais on arrive toujours à résoudre les problèmes grâce au dialogue et à la communication». Il a exhorté les citoyens à plus de «coopération et à la compréhension». «Les choses s’améliorent, à l’exemple du gaz, si les citoyens nous avaient facilité les choses, on aurait avancé plus dans les opérations de raccordement. Aujourd’hui, nous sommes à presque 85%. L’année dernière on a raccordé près de 330 000 foyers et, pour cette année, on s’est fixé l’objectif de dépasser les 40 000 foyers. A la fin du programme, la wilaya sera leader à l’échelle nationale», a-t-il ajouté. Le président de l’Assemblée populaire de wilaya, Youcef Aouchiche, toujours en marge de la même manifestation, a, pour sa part, considéré que le développement dans la wilaya de Tizi-Ouzou connaît un retard considérable. Il a rassuré néanmoins qu’un travail est en train de se faire par l’institution élue, pour redresser la barre. «On est actuellement en train de booster beaucoup de projets pour qu’ils soient livrés dans les délais, pour que ces derniers apportent leur contribution dans le processus de développement de la wilaya», a-t-il indiqué. «On va mettre tous nos efforts pour relancer la roue du développement économique dans la wilaya et c’est ce que nous faisons à travers nos sorties et nos activités en tant qu’APW, et cela en coordination avec les pouvoir publics». L’élu a appelé toutes les forces vives de la wilaya à conjuguer les efforts pour aller de l’avant et relancer la dynamique du développement. Pour Aouchiche, «la wilaya a besoin de la contribution de tous ses enfants», citant, notamment le mouvement associatif, les comités de villages et les élus.

K. H.