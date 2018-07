Un petit tronçon de 2 km pour célébrer une immense révolution

Par DDK | Il ya 53 minutes | 113 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

Un tout petit tronçon de la pénétrante autoroutière Est-Ouest de 2 km a été inauguré le 5 juillet à Tizi-Ouzou. C’est peu ou beaucoup, c’est selon. Les entrepreneurs peuvent arguer du manque de temps pour réaliser 2 km en 4 ans, la bureaucratie objectera que ce n’est pas assez pour réceptionner un mouchoir de poche en si peu de temps ! Mais la logique dira que c’en est trop ! Cela dit, le temps que prend la réalisation de 2 km est, à cet égard, bien au-delà de ce que supportent les délais raisonnables et en deçà des limites rationnelles attendues. Il va sans dire que les travaux entamés en 2014 puissent être reçus en 2018, c’est vraiment lent, coûteux et éreintant en termes de main-d’œuvre. Rien ne vaut un travail rapide, solide et parfait quand on a envie de bosser, d’une part, pour son pays et, d’autre part, pour ses ressortissants. Il ne vaut pas la peine de peiner pour qu’à la fin, on ne récolte qu’une poignée d’une brassée d’argent, jetée au petit bonheur la chance. Qu’à cela ne tienne, la formule est connue et archi connue pour qu’au bout, on n’aura pas pour son argent. Les arguments que l’on nous fourgue pour justifier l’injustifiable ne doivent pas cacher le soleil avec un tamis. Ils ne sont pas valables, ni en comptabilité, ni en calcul, ni raisonnables en termes de labeurs. Que cela soit, en toute logique, raisonnée et sensée pour le commun des mortels, qu’il n’est point astucieux au vu des citoyens que nous sommes, de nous leurrer en nous faisons croire que tout va, normalement, pour le mieux. A croire que nous nous pouvions avoir pour notre dépense, quoi qu’il advienne, mais delà à sortir le grand jeu pour nous persuader que nous sommes dans l’ordre des choses… Cependant, nous ne raisonnons pas en faiseurs de clarté, ni en défaiseurs des normes admises pour la jouer fine et nous faire prendre des vessies de la redondance et de la flemmardise pour les lanternes d’un travail fait dans les temps.

