Pression sur les entreprises !

Comme à chaque date symbolique, les autorités nationales ou régionales y trouvent une opportunité pour se pencher sur les réalisations accomplies.

A Tizi-Ouzou, pour la célébration du 56e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, l’occasion fut pour le wali Mohammed Bouderbali, accompagné du président de l’APW Youcef Aouchiche, et d’une forte délégation, propice pour mettre en service le premier tronçon de la pénétrante autoroutière qui va relier la wilaya à l’autoroute Est-Ouest. Ce tronçon de deux km, fait partie de la première tranche de 10 km. Il commence à partir de l’échangeur de la RN12 et s’étale jusqu’à l’échangeur du stade. Il va relier la RN12 à la rocade. Notons, que pour les huit kilomètres restants de la première tranche, la mise en service dans un seul sens est annoncée pour la fin de ce mois de juillet. La livraison de la totalité de cette tranche est prévue pour le 20 août. Le wali Mohammed Bouderbali a insisté sur la nécessité de livrer la première partie du projet le 20 août prochain, pour qu’elle soit mise en service à cette date symbolique et importante. Pour rappel, le projet de la pénétrante, sur 48 km, dont 12 sur le territoire de Bouira, est réalisé en deux fois trois voies. Il comporte deux tunnels d’une totalité de 1 600 ML, le premier à Ait Yahia Moussa de 500 ML, le deuxième à Draâ El- Mizan de 940 ML. L’avancement enregistré est jusque-là de 47% pour la partie route, et 46% pour le lot tunnel, ce qui donne un avancement globale de 46% y compris sur la partie Bouira. Ce projet a été considéré «stratégique et important» par le premier responsable de la wilaya, et qu’il est «important pour le développement économique et social». Toujours dans la même optique, qui est de mettre l’accent sur des points de développement dans la wilaya, la délégation a sillonné quelques communes pour procéder à l’inauguration de plusieurs structures. Une salle de soins à Bouhinoun, un nouveau siège d’APC à Mechtras et mise en service du château d’eau de 1000 m3. A Assi Youcef, inauguration du nouveau siège d’APC, d’une bibliothèque communale, ainsi que d’une salle de soins. A Boghni, 110 foyers du village Ibaadjlilène ont pu bénéficier du raccordement au gaz. Au niveau de la même commune, il a été procédé à l’inauguration de l’extension du siège communal. La délégation a eu, en outre, à procéder à quelques activités commémoratives, à l’instar du dépôt de gerbes de fleurs au carré des martyrs à M’Douha, ainsi qu’au monument de Chouhada de Bouhinoun.

Kamela Haddoum