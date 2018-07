Plusieurs projets inaugurés

Par DDK | Il ya 53 minutes | 89 lecture(s)

Le programme officiel concocté par les autorités de la wilaya de Bouira pour la célébration du 56e anniversaire de l’indépendance du pays s’est poursuivi, également, mercredi et jeudi derniers dans la ville de Bouira.

Ainsi et après avoir effectué plusieurs sorties pour l’inauguration de projets de développement dans plusieurs communes de la wilaya, le wali Mustapha Limani a procédé, durant la soirée du mercredi dernier, à l’inauguration du nouveau théâtre de verdure de la ville de Bouira. La nouvelle infrastructure culturelle, avec une capacité d’accueil de plus de 3 000 places, a été baptisée à l’occasion de la journée du 5 Juillet du nom du martyr de la révolution Mechdou Saleh. Pour rappel, les travaux de réalisation de ce projet important ont été lancés en 2012 et ont nécessité plus de six années pour leur achèvement. Un retard accablant, puisque la durée initiale de réalisation n’était que de 48 mois. Selon les responsables du secteur de la culture à Bouira, ce retard est dû à la résiliation des contrats de deux entreprises, en plus d’une longue procédure judiciaire et à une réévaluation financière pour la relance des travaux et la sélection d’une nouvelle entreprise. Aussi, le montant initial du projet de près de 300 millions de dinars a été renforcé par un autre montant de 90 millions de dinars, inscrit sur le budget de la wilaya. Cette infrastructure a accueilli, durant la soirée du mercredi dernier, sa première activité culturelle en présence des responsables de la wilaya et d’une foule nombreuse. Il s’agit de la deuxième édition du Festival national de la danse folklorique, initiée par l’ODEJ de Bouira (Office directeur des établissements de jeunes). Ce festival qui a vu la participation de 52 troupes de danse folklorique, issues de plusieurs wilayas du pays, a été secondé par le lancement d’une grande randonnée des jeunes. Selon le directeur de l’ODEJ, cette randonnée verra la participation de plus de 500 jeunes venus de plusieurs wilayas du pays, qui iront découvrir plusieurs sites touristiques et naturelles de la wilaya de Bouira, à l’image du Lac Agoulimime, Tizi-Oujaâboub, Tikjda et le village abandonné au Djurdjura ou encore le col de Dirah, au sud de la wilaya.

Plus de 1 340 logements sociaux et aides à l’habitat rural attribués et mise en service du laboratoire central des travaux publics

La soirée s’est poursuivie au niveau du théâtre de verdure de Bouira, où pas moins de 1 341 bénéficiaires de logements sociaux et d’aides à l’habitat rural de plusieurs communes de la wilaya ont récupéré leurs clés et leurs décisions d’attribution des aides au logement. Le gros lot des logements est revenu à la daïra de Bouira, puisque pas moins de 671 logements sociaux et 25 aides à l’habitat rural ont été attribués durant cette même soirée. Durant la journée du 5 Juillet et après la traditionnelle cérémonie d’hommage aux martyrs de la révolution tenue au niveau du carré des martyrs de la ville de Bouira, le wali a précédé au lancement de la caravane «Mémoire et histoire», également initiée par l’ODEJ de Bouira. Cette caravane, qui a vu la participation de plus de 1 000 jeunes issus de différentes associations de la wilaya, avait comme destination l’ancien centre de torture durant l’ère colonial, transformé aujourd’hui en musée d’histoire, au village de Tiliouine dans la commune d’Ath Leqsar. Durant la même journée, le wali s’est rendu au niveau du village d’Ouled Bellil, dans la commune de Bouira, où il a procédé à la mise en service du nouveau réseau de distribution AEP pour les deux localités d’Ouled Bellil et d’Ouled Bouchia. Selon les explications de la direction de l’hydraulique, deux nouvelles stations de reprise ont été réalisées afin de renforcer l’alimentation en eau potable de ces deux localités, dont le nombre d’habitants dépasse les 7 000 âmes, en plus de la rénovation des réseaux de distribution. Le coût global de cette opération s’élève à plus de 37 millions de dinars. Poursuivant sa tournée, le wali s’est rendu vers le nouveau pôle urbain de Bouira, où il a supervisé l’opération de relogement de plus de 600 familles et s’est également entretenu avec les bénéficiaires de ces logements. Le premier magistrat de la wilaya a, aussi, procédé à la baptisation du nouveau pôle urbain de Bouira du nom de La cité des Oliviers. Le cortège officiel s’est dirigé par la suite vers les hauteurs de la ville de Bouira, où le wali a clôturé sa visite en inaugurant le nouveau siège du laboratoire central des travaux publics (LCTP). Ce projet inscrit dans le cadre de la réforme du secteur des travaux publics a coûté plus de 150 millions de dinars au Trésor public. Le laboratoire, qui est le premier à l'échelle nationale, s'occupera désormais des missions de contrôle technique et scientifique des projets du secteur au niveau des wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou-Arreridj et Boumerdès. Le laboratoire rattaché directement au ministère des Travaux publics est doté du matériel technique, opérationnel et humain nécessaire pour ce genre de mission.

Oussama Khitouche