«L’aménagement de la zone de Sidi Khaled bientôt lancé»

Les travaux d’aménagement et de viabilisation de la méga zone industrielle de Sidi Khaled, sise dans la commune d’Oued El-Berdi, à l’Est de la wilaya de Bouira, seront très bientôt lancés. L’information a été confirmée, avant-hier, jeudi, par le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, qui a ajouté que le coût de l’opération s’élève à plus de 1,8 milliard de dinars et sera en partie réalisé avec la contribution des opérateurs économiques, ayant bénéficié de lots de terrains au niveau de cette zone : «L’étude a été achevée et nous sommes en train d’apporter les dernières retouches pour la composition financière du projet», a-t-il assuré. L’opération d’aménagement englobe plusieurs opérations, notamment l’aménagement des voies d’accès et des trottoirs, le raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’internet, en plus de la réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux usées et d’éclairage. Pour rappel, la zone industrielle de Sidi Khaled, qui a été inscrite depuis 1982, tarde toujours à se concrétiser, en raison des nombreux changements de statuts mais surtout à cause des importants retards qu’accusent les investisseurs pour la réalisation de leurs projets. Depuis 2012, l’année durant laquelle la wilaya a relancé le processus pour la création de cette zone, seuls 25 projets ont été concrétisés et sont actuellement en activité, sur les quelque 105 lots de terrain déjà attribués. Selon un récent rapport de la direction de l’investissement, cette zone compte actuellement 29 projets en cours de réalisation, 11 projets en lancement, 9 à l’arrêt et 10 projets annulés par la voie judiciaire. La superficie globale de cette zone dépasse les 225 hectares, soit un total de 505 lots industriels à exploiter. L’aménagement de cette zone contribuera, à coup sûr, à la relance effective de l’activité, puisqu’il s’agit de la principale revendication des opérateurs économiques de la wilaya. Plus de 6 000 postes d’emplois directs peuvent être crées avec la mise en service de l’ensemble des projets accordés par la wilaya de Bouira.

