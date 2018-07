257 logements et 500 aides distribués

Par DDK | Il ya 53 minutes | 91 lecture(s)

À l'instar de l'ensemble des wilayas du pays, les autorités locales de la wilaya de Béjaïa ont procédé, mercredi soir, lors d’une grande cérémonie organisée au siège de la wilaya à l’occasion de la célébration de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse, à la remise des clés et de décisions d’attribution au profit de 757 bénéficiaires de logement et d'aides à l'auto-construction, a indiqué le directeur du logement de Béjaïa. Au total, 500 décisions d’attribution ont été octroyées à des bénéficiaires d'aides financières pour l'auto-construction dans le cadre de l’habitat rural. Les attributaires de ces aides de 700 000 DA sont issus de plusieurs communes de la wilaya de Béjaïa, a précisé la même source. De même, 257 personnes se sont vues remettre les clés de leurs appartements, réalisés dans le cadre de la formule du LPL (logement public locatif). Les logements sociaux distribués ont été érigés dans les communes de Béni Maouche (40 unités) et d'El Kseur (217 unités). «Cela fait longtemps que j’attendais cette aide financière pour construire ma propre maison dans la localité Aït Amar Ouyoub. Je suis très content que cela s’est, enfin, concrétisé mais je demande aux autorités de raccorder notre région au réseau électrique pour que notre joie soit complète», a déclaré un bénéficiaire de l’aide de 700 000 DA, originaire de la commune de Tala Hamza. Cette distribution de logements, qui s'est déroulée à la veille de la fête nationale, s'inscrit dans le cadre d'une opération nationale de distribution de 50 000 logements, toutes formules confondues. Le premier responsable de la direction du logement de Béjaïa a annoncé, en marge de cette cérémonie, que d’autres distributions de logements sont prévues pour le 20 août et le 1er novembre prochains. Selon l’OPGI de Béjaïa, quelque 1 700 logements de type LPL, implantés sur le site Ighzer Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir, ont été achevés en attendant qu’ils soient raccordés aux réseaux de viabilisation divers pour leur distribution aux bénéficiaires. Des dizaines d’autres logements, réalisés à Akbou (573), El Kseur (438), Toudja (91) et Ouzellaguene (130), ne sont pas encore raccordés aux VRD, comme l’assainissement, l’AEP et l’éclairage public.

B. S.