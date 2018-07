Enfin le dénouement à l'APC !

Par DDK | Il ya 1 heure | 182 lecture(s)

Après plus de sept mois de blocage, les élus de l'APC de Darguina sont arrivés enfin à un compromis.

L'exécutif a été installé, jeudi dernier, au niveau du centre culturel Lounes Matoub, sis au chef-lieu communal. La réunion a été tenue en présence de tous les élus, du P/APW, du vice-P/APW, de tous les élus communaux et d'un élu APW. «Le compromis l'emporte sur la passion !», a déclaré Madjid Bektache, chef de file de la liste RPR. En fait, le dénouement de la crise avait eu lieu au niveau du siège de l'APW, le 24 juin dernier, après 7 mois de blocage durant lesquels les 15 élus n'avaient pas réussi à s'entendre pour former l'exécutif et entamer leur mission. Le FFS, majoritaire, cherchait à éviter toute situation de blocage, alors que l'opposition, formée par le RPR, TH, et le RND voulait avoir son mot à dire dans la gestion des affaires de la commune et cherchait, dit-on, «à jeter les bases d'une gestion transparente, collégiale et concertée». Durant la réunion, les différents acteurs ont fini par comprendre que cet immobilisme allait sérieusement pénaliser le développement économique et social de leur commune. Ils ont évoqué le cas de la commune de Barbacha qui a vécu une situation similaire durant le mandant précédent. Après les interventions des uns et des autres, un fructueux débat s'en est suivi, sous la conduite du P/APW et la décision fut alors prise, à l'unanimité, pour un pacte dénouant la situation. La nouvelle APC installée se compose comme suit : deux vice-présidences pour le FFS, une pour le RPR, une pour le RND et une pour le TH. Les trois commissions ont été attribuées aux élus de l’opposition, alors que trois délégations communales reviennent au FFS et une au RPR. Tous ont émis le vœu que les querelles personnelles et partisanes cessent, afin de permettre à la nouvelle APC de se lancer dans le travail car les défis à relever sont nombreux. «Nous ne sommes pas des ennemis, mais juste des rivaux politiques», se sont-ils entendus à dire. A son arrivée, le P/APW, considéré comme le principal artisan de ce dénouement, a été longuement applaudi. En prenant la parole, Mehenni Haddadou félicita la population de Darguina pour cet heureux dénouement, assurant l'entière disposition de l'APW à se battre aux cotés de la nouvelle APC pour plus de projets au profit de cette commune qui accuse un retard considérable dans beaucoup de domaines, notamment en hydraulique et en gaz de ville.

Said M.