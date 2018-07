Daech et Israël, deux en un !

Par DDK | Il ya 1 heure | 208 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

Tout le monde s’interroge sur les accointances de Daech avec Israël, mais n’arrive pas à trouver la réponse idoine. En effet, les rapports seraient plus que jamais réels, surtout qu’il s’avère que l’Etat sioniste fournit à l’Etat islamique l’essence, l’habit, les produits d’hygiène et même l’armement, selon la justice américaine. Il n’en demeure pas moins que cet Etat Islamique, autoproclamé, fait tout pour tuer, torturer et instaurer la peur contre tout musulman sain et propre. Il fait tout pour déclarer apostat, incroyant, tout homme qui ne lui sied pas. Il provoque des attentats meurtriers partout où il le désire et provoque la terreur là où il le veut. La terreur c’est sont crédo. Nonobstant, il est pourfendeur de la paix et se préoccupe de la perturber et de la dénier à toute la mappemonde. Il arrive que certains pays, mus par la crainte d’avoir affaire à cet Etat, lui fassent le dos rond et semblent, irrésistiblement, fascinés par sa façon d’agir. Il est présent en Syrie, en Libye, en Irak, partout en Europe et même en Amérique pour terroriser les peuples. Mais les peuples ayant vécu sa nocivité la connaissent et la combattent avec la dernière volonté. Daech, c’est la dernière roue de la charrette de ce micmac qui dérange l’humanité outre mesure. Il est formé de jeunes femmes et hommes, entraînés pour tuer à bras le corps, pour éteindre toute lumière, pour imposer leur dictat aux habitants de cette planète. Faut-il s’astreindre à l’ultime angoisse ou mourir sans savoir pourquoi ? Non et non, la vie est trop précieuse pour accepter la mort d’où qu’elle vienne, il faut la préserver n’en déplaise à Israël qui voudrait semer la mort partout où ça lui convient. Aujourd’hui que la justice américaine vient de se comprendre d’où cet Etat tire sa subsistance, c’est un pas, cependant, l’affaire n’est réglée qu’en partie, puisque l’Amérique ce n’est pas que la justice c’est aussi la présidence et à cet égard il faut attendre plus que de raison pour être absout de toutes ses supputations.

