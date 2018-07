Réception prochaine de 3 hôpitaux et 2 polycliniques

Par DDK | Il ya 1 heure | 297 lecture(s)

Trois hôpitaux dans la wilaya de Béjaïa, implantés respectivement à Souk El-Ténine, Oued Ghir et Tazmalt, dont les travaux sont en voie d’achèvement, seront bientôt réceptionnés et mis en service au profit des habitants de ces régions qui n’auront plus à faire de longs déplacements pour trouver une structure sanitaire. On apprend également que les deux polycliniques, l’une située à Sidi-Ali-Labhar, dans la ville de Béjaïa et la seconde à Kherrata, à l’est de la wilaya, seront incessamment mises en service. Concernant l’hôpital de Souk El-Ténine, le directeur de la santé de la wilaya de Béjaïa, M. Mohamed Khellil Toufik, a déclaré au micro de la radio locale que les travaux d’aménagement intérieur ont été finalisés. Il reste ainsi à réaliser, selon le même responsable, les divers aménagements extérieurs, à savoir les travaux des VRD, comme les réseaux d’assainissement, les voies d’accès pour les véhicules et les trottoirs. L’on est actuellement en phase d’acquisition des équipements médicaux pour l’hôpital, conformément au cahier des charges, a encore indiqué le directeur de la santé. Une fois mise en service, cette structure apportera un grand soulagement aux habitants de la région du Sahel, ainsi qu’aux nombreux estivants qui choisissent les plages de la côte Est pour leurs vacances. Pour ce qui est des autres hôpitaux, celui d’Oued-Ghir et de Tazmalt, le taux d’avancement des travaux est de 70%. Néanmoins, avec les visites de chantiers qui sont effectuées régulièrement par les services concernés, les travaux avancent à un rythme encourageant. L’hôpital d’Oued Ghir, précise M. Mohamed Khellil Toufik, a connu quelques difficultés financières durant l’année 2016. Actuellement, les factures des entreprises réalisatrices des hôpitaux d’Oued-Ghir et de Tazmalt sont régulièrement acquittées par les services financiers de la wilaya, souligne-t-on encore.

B. Mouhoub