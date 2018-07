Les maladies animales, il faut faire attention !

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

La brucellose est une anthropozoonose qui atteint généralement l’animal, mais ne préserve pas l’homme. Appelée fièvre maltaise, celle-ci est d’origine animale. Elle est présente en Algérie depuis longtemps, mais pas que chez nous. Cependant, elle n’a pas atteint le stade de pandémie, quoiqu’elle fasse des dégâts énormes aussi bien chez le cheptel que chez l’homme. La wilaya de Tizi-Ouzou est touchée par cette zoopathie dont on enregistre 36 cas cette année. Les manifestations sont une asthénie persistante avec troubles du caractère, douleurs musculaires, névralgies, douleurs ostéo-articulaires, sueur au moindre effort et fébricule. Il est question de «patraquerie brucellienne». Il s’agit d’une hypersensibilité retardée aux toxines sécrétées par Brucella. Cela dit, elle peut être gravissime si elle n’est pas détectée rapidement. Dans notre pays, elle est présente, mais à divers degrés de gravité. D’où la décision d’interdire la vente de lait de vache principale cause de transmission de la maladie à l’homme. Cette décision prise par le wali de Tizi-Ouzou peut être salvatrice, cependant, si sa transmission à l’animal n’est pas circonscrite, elle est porteuse de graves lésions aussi bien pour les bovins et les caprins que pour l’homme. Nonobstant les effets sur les individus et sur les animaux, il n’en demeure pas moins que son éradication reste un problème de santé publique. Cela dit, il reste à prendre des précautions pour se prémunir contre cette maladie grave. La seule prévention permet aux populations de se protéger contre elle, toutefois, tout le monde doit trouver les moyens pour s’en préserver. Il y va de la santé des animaux et des humains. Qu’à cela ne tienne, les alertes de la direction des services agricoles ne sont pas de trop, tous ceux qui ressentent des fièvres ou ont approché des animaux étrangers doivent s’astreindre à des dépistages. Certes, ils existent des vaccins, mais cela reste insuffisant. Les zoonoses, entre autre l’anthropozoonose, demeurent mal ou peu connues. Donc la solution est de faire attention !

S. A. H.