Les PDAU et le rapport de la DSA au menu

Les travaux de la deuxième session de l’APW se sont poursuivis, hier, au niveau du siège de la wilaya pour la deuxième journée consécutive.

Après l’étude du rapport de la commission de la santé et l’adoption du budget complémentaire de la wilaya pour l’année 2018, les élus de l’APW ont procédé à l’adoption des nouveaux plans d’urbanisme (PDAU) des communes de Djebahia et Boukram. Selon l’étude présentée par le membre de la commission de l’urbanisme de l’APW, Mlle Souhila Aït-Rached, ces nouvelles études ont été réalisées conjointement entre les autorités locales des deux communes et la direction de l’urbanisme de la wilaya. Selon l’intervenante, il s’agit de révision techniques d’études qui datent de 1997, et qui visent à améliorer le cadre de vie des citoyens et son développement, à la récupération de nouveaux terrains d’assiettes pouvant accueillir des projets de développement, à l’aménagement des quartiers d’habitation et enfin, à l’élaboration de nouveaux instruments d’urbanisme. Après l’exposé de la commission de l’urbanisme, des élus sont intervenus afin de rappeler l’importance de la révision des PDAU de chaque commune, et ont aussi sollicité l’intervention du wali de Bouira pour la confection des nouveaux PDAU des communes d’Aïn-Hdjar, Chorfa et Saharidj, qui sont bloqués depuis plus de cinq années. Pour sa part, la directrice de l’urbanisme de la wilaya assurée que les nouveaux PDAU des communes d’Aïn-Hdjar, Chorfa et Saharidj seront soumis à l’adoption des élus de l’APW dès le mois de septembre prochain. Les deux plans directeurs des communes de Djebahia et de Boukram ont été adoptés, par la suite, par l’ensemble des élus de l’APW. Le deuxième point inscrit à l’ordre du jour de la réunion d’hier était un rapport détaillé sur la situation de la campagne moisson-battage lancée au début de ce mois de juillet dans la wilaya de Bouira. Ainsi et selon le rapport exposé par le directeur des services agricoles (DSA), la wilaya de Bouira compte une superficie de plus de 70 000 hectares, exploitée pour la culture des céréales, et répartie comme suit : 43 925 hectares réservés au blé dur, 6 110 réservés au blé tendre, 14 078 hectares pou l’orge et 1 582 hectares pour la culture de l’avoine. Le DSA a également ajouté que pas moins de 516 agriculteurs de cette filière ont bénéficié, cette année, de crédits bancaires pour le renouvèlement de leurs équipements. Concernant la pluviométrie enregistrée cette année, le même responsable a affirmée que le taux a dépassé les 798 millimètres sur une durée de 86 jours, entre le mois de septembre 2017 et le 20 mai 2018. À propos du lancement de la campagne moisson-battage, le DSA a assuré qu’un total de 3 549 tracteurs, 267 moissonneuses-batteuses, 1 763 remorques et 1 328 citernes ont été mobilisés sur le territoire de la wilaya de Bouira, en plus de 11 points de collectes répartis sur les communes d’Aïn-Bessem, Bouira, Taguidit et Sour El-Ghozlane, avec une capacité de stockage de 990 000 quintaux. Pour cette année, la DSA table sur une augmentation importante de la production, puisque elle prévoit une production de 2 136 622 quintaux de céréales. Pour le déroulement des opérations de récolte, le DSA a assuré que les services du CCLS de Bouira (coopérative de céréales et de légumes secs) ont déjà récolté plus de 500 000 quintaux de différents céréales depuis le début du mois de juillet en cour, avec une moyenne de rondement de 30 quintaux le hectare. Après l’exposé du DSA, la parole fut donnée aux élus de l’APW qui ont avancé plusieurs questions et des préoccupations des agriculteurs de la wilaya. C’est ainsi que les questions de l’insuffisance des capacités de stockage de la wilaya, des horaires de travail des points du CCLS, des procédés de dépôt de la production, du retour de la production ainsi que le manque de superficies irriguées de la filière, ont été évoquées par les élus. Le DSA, et en réponse aux questions des élus, a assuré qu’un plan pour le transfert de la surproduction des céréales vers les dépôts de la wilaya de M’Sila a été déjà mis en place. Cela en plus de la multiplication des effectifs d’ingénieurs et de contrôleurs agricoles exerçant au niveau des points de récolte pendant cette période. Concernant le risque de retour de la production, la céréale notamment, avancé par certains élus, car, selon-eux, certains agriculteurs indélicats font comptabiliser leurs productions au moins deux fois au niveau du CCLS, ou ils disposent carrément du blé importé de l’étranger et subventionné par l’Etat, le DSA a assuré que de nouvelles techniques ont été adoptées afin de contrôler la production. Selon le même responsable, un retour de la production est "impossible", a-t-il assuré. Par ailleurs, le DSA a aussi ajouté qu’une étude pour la réalisation d’un nouveau complexe céréalier au niveau de la commune d’El-Esnam sera bientôt lancée afin de désengorger le centre CCLS de la ville de Bouira. À noter enfin que durant l’après-midi d’hier, les élus de l’APW devaient débattre d’un rapport de la direction du commerce portant sur les dispositifs appliqués pour la protection des consommateurs durant cette saison estivale. Les travaux de l’APW seront clôturés aujourd’hui avec un dernier rapport sur le dispositif anti-incendie de la conservation des forêts et de la protection civile.

Oussama Khitouche