Distribution de matériel orthopédique

Quelque 180 personnes aux besoins spécifiques de 44 communes ont bénéficié, hier, du matériel orthopédique distribué par l’APW de Tizi-Ouzou et l’association relai et solidarité d’Ath Yenni. L’initiative est à sa 4e édition. La cérémonie a eu lieu à l’hémicycle Aissat Rabah. Cette année, le montant de la contribution allouée a atteint 1.2 million de DA. La somme a servi à l’achat de 35 tricycles à moteur, 35 fauteuils roulants électriques, 37 fauteuils roulants, deux fauteuils roulants garde-robe, 30 matelas anti-escarres, deux lits médicalisés, 15 cannes pour aveugles, 10 cannes canadiennes, 4 fauteuils roulants IMC et 10 béquilles. Le président de la commission des affaires sociales de l’APW, Benhamna Smail, prenant la parole, a regretté que tout le monde n’a pu être satisfait mais ce n’est que partie remise, car une autre liste de bénéficiaires sera retenue pour septembre prochain. Le choix, a-t-il expliqué, s’est fait par ordre de priorité, tout en faisant en sorte qu’aucune commune ne soit marginalisée. Les scolarisés et les jeunes ont été les plus favorisés. Le président de l’APW a, quant à lui, affirmé que l’initiative est une tradition qui sera perpétuée. L’APW, assure-t-il, «essaye de répondre aux besoins de cette frange de la société à laquelle nous accordons une très grande importance». Pour Youcef Aouchiche, «les personnes aux besoins spécifiques doivent être accompagnées au quotidien, ce sont des gens qui souffrent et qui n’ont pas de moyens». Le P/APW a, par ailleurs, annoncé que son assemblée a consacré une enveloppe pour aménager «un passage pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite», et va encore délibérer pour que ce soit le cas dans toutes les institutions publiques de la wilaya. Le P/APW a réitéré l’engagement de l’assemblée à accompagner cette frange de la société à affronter les difficultés du quotidien dans la mesure du possible. A signaler que la cérémonie a été rehaussée par la présence du wali Mohamed Bouderbali. Ce dernier a rendu hommage aux organisateurs de l’événement, soulignant que l’initiative doit être un exemple à suivre à travers le territoire de la wilaya. «C’est une excellente tradition qu’il faut perpétuer et renforcer», estime-t-il. Il a précisé de son côté que l’Etat fait beaucoup d’efforts pour prendre en charge les besoins de cette catégorie même s’il est difficile de satisfaire tous les besoins. Dans ce sillage, le wali a fait appel à l’ensemble de la société civile pour participer à assurer une meilleure condition de vie à cette catégorie de personnes. Pour lui, l’important est de donner à cette frange de la société la possibilité de se prendre en charge, ce qui appelle la conjugaison des efforts de tous les acteurs de la société afin de permettre à ces citoyens de l’être à part entière.

Kamela Haddoum.