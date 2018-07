«Je leur avais envoyé le colonel de la gendarmerie, mais…»

Par DDK | Il ya 32 minutes | 132 lecture(s)

Le recours intempestif des citoyens de la wilaya de Béjaïa à la fermeture des routes, qui pour protester contre la dégradation de son cadre de vie, qui pour réclamer un logement, est fortement décrié par la majorité de la population. «Ce sont les automobilistes et non les autorités qui payent cher le prix de ces fermetures récurrentes de routes», s’indigne un citoyen de Béjaïa qui dit clairement s’opposer à ce mode de protestation. Pour rappel, avant-hier, les usagers de la RN26, reliant la ville de Béjaïa à la wilaya d’Alger, ont enduré un «calvaire» à la suite du blocage d’un tronçon de cette route à hauteur du lieudit «Les trois chemins». Les auteurs de cette action de rue sont les habitants du village agricole Ilmatène qui réclamaient, par cette action, l’amélioration de leur cadre de vie. Sur place, ils avaient exigé la présence du wali intérimaire de Béjaïa, Toufik Mezhoud, pour lever le blocus imposé sur la RN26 et libérer les automobilistes, pris en otage des heures durant sous un soleil de plomb. Cette fois-ci, M. Mezhoud n’a pas voulu céder aux «caprices» de ces protestataires. Il a même lancé une mise en garde formelle à l’encontre de ceux qui recourent à des actions similaires : «Je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent me voir. Ils sont les bienvenus ! Mais bloquer la route aux citoyens, ça c’est inacceptable. Désormais, je ne prendrai pas en considération les gens qui recourent aux fermetures des routes. Je jure de ne plus jamais recevoir ceux qui ferment les routes !», a-t-il assuré en marge de sa visite de travail et d’inspection, avant-hier, dans la commune de Feraoun. Le wali par intérim a affirmé pourtant avoir appelé les habitants dudit village agricole à privilégier la voie du dialogue : «Je leur avais envoyé le colonel de la Gendarmerie pour leur expliquer que j’étais prêt à les recevoir, mais ils n’ont pas pris en considération mon offre de dialogue. Qu’ils assument leur responsabilité !», a-t-il déclaré.

B. S.