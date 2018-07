Des habitants de Dar Nacer ferment la mairie

Par DDK | Il ya 32 minutes | 101 lecture(s)

Des habitants de Dar Nacer, cité périphérique de la ville de Béjaïa située à la lisière du mont Yema Gouraya ont procédé, dans la matinée d’hier, à la fermeture du siège de l’APC. Par cette action, ils réclament l’achèvement des travaux d’aménagement de leur cité. Ce chantier, entamé, selon les protestataires, depuis des années concernent la réfection du réseau de l’AEP, du réseau d’assainissement et le bitumage de la route principale, qui va de Sidi Ahmed à Ighil-El-Bordj où elle rejoint la RN24, ainsi que le bitumage des rues secondaires de la cité. Les revendications sont théoriquement prises en charge par l’autorité concernée puisque des entreprises ont été retenues pour la réalisation des aménagements demandés. Mais, d’après des habitants de la cité, il est constaté un manque de suivi de l’état d’avancement du chantier. La route de Dar Nacer est devenue par ces travaux qui n’en finissent pas totalement impraticable. Les tranchées eréalisées pour le passage des conduites d’eau potable et de l’assainissement dont l’achèvement est à chaque fois renvoyé aux calendes grecques ont mis la route de la cité dans un piteux état, paralysant ainsi toute intervention de l’entreprise chargée de son bitumage. Cette dernière est retenue, elle n’attend, dit-on, que le recouvrement des tranchées pour lancer les travaux. D’ailleurs, constate-t-on à certains endroits, du côté d’Ighil-El-Bordj notamment, le corps des chaussées est déjà déblayé, préparé et n’attend que la pose du bitume. Mais dans le cœur de la cité, la route principale et les rues secondaires sont dans un état des plus déplorables. Les habitants de la cité estiment que le chantier qui n’a que trop duré empoisonne leur vie.

B Mouhoub.