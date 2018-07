Le personnel affilié à l’UGTA en grève illimitée

Par DDK | Il ya 32 minutes | 79 lecture(s)

Les travailleurs du Centre hospitalo-universitaire de Béjaïa affiliés à l’UGTA, notamment les sages-femmes exerçant à la maternité de Targua Ouzemour, ont entamé, hier, une grève illimitée. L’action est initiée pour réclamer l’amélioration de leur situation socioprofessionnelle. Le recours à cette action de protestation intervient, selon ce syndicat, suite à la-non prise en charge des doléances des travailleurs par l’administration du CHU de Béjaïa, malgré un préavis de grève. «Suite à l'expiration de l'ultimatum accordé à l'administration, le conseil syndical et la section syndicale des sages-femmes du CHU de Béjaïa décrètent une grève illimitée à partir du lundi 9 juillet. (...) La grève a été décidée comme ultime solution pour dénoncer l'accumulation des problèmes socioprofessionnels, la recrudescence de l'injustice et de la hogra, la détérioration des conditions et du climat de travail, l'ostracisme de certains responsables et médecins chefs de service, le favoritisme et les dérobades de l'administration», a souligné, dans une déclaration, le Conseil syndical de l’UGTA au CHU de Béjaïa. Celui-ci revendique essentiellement le droit aux travailleurs d’accéder aux soins au niveau de la chirurgie générale pour adulte, le laboratoire du CHU et l’ophtalmologie, et ce, quelle que soit leur catégorie. En outre, il est réclamé un renforcement en sages-femmes au niveau du service maternité. «Nous demandons la concrétisation des engagements de l’administration du CHU. Nous exigeons le respect de la dignité des travailleuses et des travailleurs, l'octroi de leurs droits légitimes et la cessation immédiate du mépris et des pressions inhumaines commises en totale contradiction des textes et lois», a-t-on insisté.

B. S.