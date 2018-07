Des habitants d'Ichiouache ferment le CET

Par DDK | Il ya 32 minutes | 80 lecture(s)

Les habitants du quartier Ichiouache ont procédé, hier, à la fermeture du centre d'enfouissement technique (CET) de Boghni, pour protester contre la dégradation de l'environnement à proximité de leurs demeures. L'action, entamée dès les premières heures de la matinée par une vingtaine de personnes, a néanmoins vite pris fin, après l'arrivée des autorités locales, lesquelles ont, semble-t-il, se sont engagées à transmettre les doléances des protestataires à l'organisme de gestion des CET au niveau de la wilaya. Le problème principal soulevé par les riverains contestataires concerne les rejets d'eau du CET vers le bassin de décantation réalisé en aval du centre mis en service il y a maintenant plus de deux ans. Le débordement des eaux nauséabondes est ainsi à l'origine de la pollution de l’oued. De plus, les contestataires déplorent la prolifération des décharges sauvages créées par les entrepreneurs qui y déversent divers déchets. Devant ces faits indéniables, le président de l'APC a reconnu la difficulté de remédier à la situation en l'absence de moyens adéquats. Quant aux contestataires, ils se disent décidés à passer à des actions plus radicales si rien n'est fait.

Merzouk Haddadi.