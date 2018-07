Ce sera du 25 au 29 juillet

Par DDK | Il ya 32 minutes | 93 lecture(s)

La 8ème édition du Festival local de la Poterie de Mâatkas (25 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou) sera tiendra du 25 au 29 juillet courant, ont annoncé lundi les organisateurs. Cette nouvelle édition sera abritée, à l'instar de la précédente, par le collège Ounar Mohamed, qui accueillera le marché de la poterie, principale activité du festival, ainsi que plusieurs autres activités, a-t-on indiqué. Des artisans-potiers de cette localité, une région connue pour sa poterie traditionnelle à colombins, richement décorée et exclusivement féminine, prendront part à cet événement. Il est également attendu la présence de potiers d'autres communes de Tizi-Ouzou ainsi que de plusieurs wilayas pratiquant ce métier ancestral, a-t-on ajouté. Il est prévu lors de cet évènement une exposition-vente de poterie et d'autres objets d'artisanat traditionnel (tapis, bijoux, vannerie, habits traditionnels ), une animation culturelle tout au long de cette manifestation et des ateliers de démonstration de fabrication de poterie au profit d'enfants qui seront animés par les potières de Maatkas. Cette dernière activité sera une occasion de transmettre le savoir faire aux futures générations, a-t-on noté. Quatre conférences-débats seront aussi au programme. Elles aborderont les thèmes : "La poterie kabyle : objet ethnographique, objet d'étude, objet commercial'' animée par Mohamed Dahmani, "Les territoires de la poterie modelée en Grande-Kabylie'' par Zohra Saheb, "La valorisation institutionnelle des savoir-faire locaux : entre valorisation administrative, sauvegarde, et reconfiguration des métiers artisanaux'' par Mouloud Berbar, tous trois enseignants à l'université de Tizi-Ouzou. Une autre conférence sur ''L'exploitation des archives locales pour la mise en valeur des savoir-faire artisanaux'' sera animée par Taleb Sidhoum Houria de l'université de Béjaïa.