1 280 logements LPL à distribuer le 1er Novembre

Par DDK | Il ya 3 heures 53 minutes | 265 lecture(s)

La distribution des 1 280 logements de type public locatif (LPL), implantés au niveau du pôle Azaghar, dans la commune d’Akbou, est programmée pour le 1er novembre prochain, coïncidant avec la commémoration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. C’est la promesse faite, avant-hier, par le wali intérimaire de Béjaïa, Toufik Mezhoud, au terme d’une réunion de travail ayant regroupé les différentes parties concernées par ce projet. Au cours de cette séance de travail, organisée au siège de la wilaya, en présence du P/APC d’Akbou, T. Mezhoud a insisté auprès des intervenants dans ce chantier, à savoir les directeurs du logement, de l’urbanisme, de l’hydraulique, de l’énergie, de l’OPGI et de l’ADE sur la nécessité «d'accélérer les travaux d'achèvement de ces 1 280 logements sociaux pour mettre fin à une longue attente et souffrance des citoyens». A rappeler qu’au mois de mars dernier, les bénéficiaires de ces unités, dans la commune d’Akbou, excédés par le retard flagrant enregistré dans la réalisation de ces unités, avaient fermé la RN26 à la circulation automobile, pour exprimer leur mécontentement. Ils avaient exigé des autorités locales de fixer un délai précis pour leur distribution. Les entreprises en charge de réaliser les VRD de ces unités sont tenues de terminer leurs travaux d’ici quatre mois. Les différents services, supervisant la réalisation de ce programme, ont été instruits par le wali de Béjaïa par intérim à l’effet de veiller au bon déroulement des travaux et au respect des délais impartis. «Le wali a instruit les directeurs concernés afin d'organiser des réunions chaque 15 jour au niveau du chantier de ce projet, pour suivre de près l'évolution des travaux», a indiqué la chargée de communication de la wilaya. Pour rappel, les autorités de wilaya ont procédé, à la veille de la célébration de la Fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse, à la remise des clés à 257 bénéficiaires de logements sociaux et à l’octroi à 500 autres citoyens des décisions d’attribution d’aides financières pour l’habitat rural.

B. S.