Enfin, les prix baissent !

Depuis bien avant le mois de Ramadhan, les prix des fruits et légumes n'ont pas connu de baisse à Tizi-Ouzou, notamment à Draâ El-Mizan. Et en cette 2e semaine du mois de juillet, les consommateurs sont soulagés de constater des baisses sensibles pour pratiquement tous les produits. En effet, avant-hier, au marché central de la ville, jour de marché hebdomadaire, nous avons constaté que non seulement les étals étaient bien achalandés, mais qu’aussi les prix étaient très abordables. De la tomate, à la courgette, en passant par les haricots verts et la laitue, les prix ont baissé, parfois, de moitié. La tomate était en effet affichée entre 60 et 80 dinars, loin des 130 dinars d'il y a quelques jours encore. Le poivron était lui entre 60 et 100 dinars, la laitue à 40 DA au lieu des 160 du mois de Ramadhan et d'après, la courgette entre 40 et 60 dinars et les haricots verts à 100 dinars, au lieu des 250 dinars des semaines qui ont suivi le mois de carême. Et la liste est longue. «C'est très abordable. Il y a longtemps qu’on n'a pas vu de tels prix. Je suis très content, d'autant plus que je prépare la fête de mon fils», nous dira un client accosté devant un marchand. Ledit marchand justement nous expliquera la raison de la baisse des prix : «Quand il y a abondance de produits, les prix baissent automatiquement. Et on est en pleine saison des fruits et légumes. Par ailleurs, je peux vous affirmer que nos agriculteurs ont beaucoup investi dans les cultures maraîchères. Je pense que la baisse se maintiendra durant toute la saison et les prix continueront même à baisser», nous a-t-il assuré. Côté fruits, c'est le même constat. En effet, s'il y a deux fruits de saison qui ont inondé le marché, le melon et la pastèque. Cette dernière est vendue à la pièce entre 50 et 100 dinars pour une pastèque pouvant peser jusqu'à sept kilos. Le melon est lui aussi cédé à 100 dinars la pièce, loin du 160 dinars le kilo des mois derniers. La pêche et la nectarine sont également arrivées en force sur les étals, si bien que leurs prix ne dépassent pas les 150 dinars, voire 100 dinars le kilo. Outre les fruits et légumes, la baisse a également touché la sardine qui est vendue entre 200 et 250 dinars, loin des 600 dinars de l'été de l’an dernier. Le seul souhait des citoyens est que ces prix ne flambent pas à nouveau l'approche de la fête de l'Aid El Adha.

Amar Ouramdane