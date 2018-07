Près de 130 tonnes de produits alimentaires saisies

Par DDK | Il ya 18 minutes | 4 lecture(s)

Dans le cadre de sa campagne estivale pour la protection des consommateurs contre les intoxications alimentaires, la direction du commerce de la wilaya de Bouira a effectuée, depuis le début du mois de juin dernier, 6 321 interventions de contrôle auprès de différents commerces de la wilaya. Selon un rapport de la direction du commerce, exposé à l’occasion de la deuxième session de l’APW, les inspecteurs et les contrôleurs du commerce de la wilaya ont effectué 6 321 missions et interventions de contrôles auprès des commerces déclarés de la wilaya. Les inspecteurs du commerce ont enregistré, durant ces missions, 605 infractions, verbalisé 602 commerçants, effectué 62 analyses de qualité et formulé 38 propositions de fermeture administrative. Toujours selon le rapport de la direction du commerce, près de 130 tonnes de différentes marchandises, d’une valeur de plus de 104 millions de dinars, ont été saisies durant cette même période. Dans le détail, la direction du commerce explique que la grande partie des marchandises saisies est essentiellement des jus et autres boissons. Ainsi, plus de 123 tonnes de ces produits, d’une valeur de près de 100 millions de dinars, ont été saisies et détruites par les inspecteurs du commerce. Les viandes viennent loin derrière, puisque la quantité saisie se limite à 3 tonnes avec une valeur estimée à 3,5 millions de dinars et une quantité de près de 3 tonnes de différents produits alimentaires d’une valeur de 0,5 million de dinar a été également saisie et détruite durant cette même période. Concernant les raisons de ces opérations de saisie, la direction du commerce affirme que la majorité de ces produits était impropre à la consommation en raison du manque d’hygiène, du non-respect des normes de conservation à froid, de l’absence de conformité pour certains produits, ainsi que pour le non-respect de la traçabilité de la production. En outre, la direction du commerce ajoute qu’elle a effectué durant cette même période plus de 4 145 inspections et sorties dans des commerces informels à travers plusieurs localités de la wilaya. Lors de ces sorties, 75 poursuites judiciaires ont été engagées et près d’une tonne de différents produits alimentaires a été saisie, d’une valeur de 1,8 million de dinar. Par ailleurs, la direction du commerce a souligné que la campagne pour la protection du consommateur des intoxications alimentaires se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’août prochain, en sus des différentes campagnes de sensibilisation destinées aux consommateurs.

Oussama K.