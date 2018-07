Le plan d’investissement spécial de la SDC

Par DDK | Il ya 18 minutes | 2 lecture(s)

Quelque 3 161 foyers vont être raccordés au gaz naturel durant ce mois de juillet, dans 26 localités, à travers 10 communes de la wilaya de Tizi-Ouzou.

La Direction de la Distribution de Tizi-Ouzou a en effet prévu la livraison, en ce mois de juillet, de plusieurs projets d’alimentation en gaz naturel, au profit de 26 localités à travers 10 communes. Il s’agit d’un programme de mise en service pour 3 161 foyers, sur une longueur de réseau de 108,32 Km. Cette livraison est toutefois prévue en étapes. La première a commencé dès la deuxième semaine de ce mois de juillet, où 900 foyers ont été raccordés au gaz, soit une longueur de 29,70 Km de réseaux-gaz. 80 foyers à raccorder sur une longueur réseau-gaz de 5 Km, dans la commune de Timizart durant la troisième semaine du mois. Pour la dernière semaine du mois, 2 181 foyers vont bénéficier de cette énergie, sur une longueur de 73,62 Km. Les communes bénéficiaires sont Aïn Zaouïa, Aït Khelili, Draâ Ben Khedda, Aït Boumahdi, Béni Yenni, Tadmaït et Iboudrarène. Depuis le début de l’année, la SDC a raccordé 12 925 foyers au réseau de gaz naturel, dans plus de 50 localités, réparties sur 27 communes et pas moins de 452,8 km de réseau. Elle lance un appel aux citoyens, pour achever les travaux d’installations intérieures, afin de faciliter la tâche aux entreprises, qui sont à pied d’œuvre sur le terrain, et leur permettre d’honorer leurs engagements dans les délais convenus.

Un plan d’investissement spécial

Dans le cadre de la préparation de la saison estivale et afin d’améliorer la qualité de ses services, la SDC de Tizi-Ouzou a mis en place, dès la fin de l’année 2017, un plan d’investissement qui vise à renforcer le réseau de distribution de l’électricité. Il s’agit dans un premier temps d’augmenter la puissance au niveau des postes sources. Cette opération a coûté quelque 328 MDA. Dans ce cadre, plusieurs projets ont été réalisés, à savoir : Le transfert de la cabine mobile de 20MVA du poste source de Fréha vers le poste source de DBK ; L’augmentation de puissance de 40MVA au niveau des postes sources Fréha et THT Oued Aissi ; Création de sept départs 30KV prévus dans le cadre des augmentations citées, afin de soulager les localités d Azazga, Azeffoun, Larbâa Nath Irathen, Timizart Laghbar, Tamda et Tigzirt ; Création de cinq bouclages 30KV qui permettront le transfert des charges (déchargées les départs saturés). La totalité du réseau réalisé est de 110Km. Toujours dans l’optique de renforcer le réseau de distribution du gaz en prévision de la saison estivale en cours, la SDC a procédé à la création de postes MT/BT, pour un montant estimé à 229.237 MDA. Le taux de réalisation est actuellement de 86%. Six postes MT/BT sur les sept prévus ont déjà été mis en service. Pour les lignes, sur 68,3 km de réseau prévu, 45km ont été réalisés, soit un taux de 66%. Le reste, une 1ère partie, d’une longueur de 16.3km, est en cours de réalisation. La deuxième partie, d’une longueur de 7km, souffre d’opposition de citoyens (4 affaires en oppositions). La SDC, note son premier responsable, déplore ces oppositions qui retardent les travaux et empêchent la livraison des projets dans les délais.

Kamela Haddoum.