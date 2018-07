Changer le réflexe de consommation des Algériens

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

La caravane nationale de sensibilisation à la rationalisation de la consommation de l’énergie était, hier, du passage dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Cet événement national a débuté le 1er juillet et prendra fin le 20 du même mois. Durant ces journées de sensibilisation, la caravane sillonnera seize wilayas. Sonelgaz, par le biais de cette démarche, tente d’inculquer aux clients les gestes simples à adopter pour maîtriser leurs consommation de l’énergie, inciter la population à agir pour une cause d’intérêt général, mettre en valeur les efforts mis en place par la SDC et les différentes sociétés de Sonelgaz pour l’amélioration de la qualité et la continuité du service. «L’objectif est, aussi, de mettre en exergue les contraintes rencontrées et l’impact des agressions d’ouvrages et atteintes tiers sur la qualité du service», fera savoir le chargé de la communication de Sonelgaz, Khalil Hedna. Ce dernier explique, en outre, que l’initiative a été lancée suite à une étude faite en 2017. Il en ressort le caractère «énergivore» du consommateur algérien. En effet, selon cette étude, explique-t-il, «les abonnés algériens domestiques consomment une moyenne de 40% en matière de l’énergie. Dans ces 40%, il y a 60% de l’électricité». Faisant une comparaison avec le client industriel, investisseurs, qui lui consomme 30%, le constat fut «alarmant». L’Algérien consomme 3,5% de plus que le consommateur universel. La cause de cet état de fait serait le manque de culture de consommation prise à la légère des hausses de factures. Sonelgaz fait savoir, également, qu’il n’y a pas une hausse dans les prix d’électricité mais il y a une hausse de consommation des clients, ce qui explique les factures en hausse. Le réseau d’électricité investi en Algérie est 150 000 km. La Sonelgaz justifie les pannes par l’exposition de ce réseau à des actes de vandalisme, à des actes de fraude, agression d’ouvrage et la forte consommation qui font que les transformateurs soient surchargés. C’est ce qui serait derrière les pannes «involontaires» qui surviennent, notamment durant la saison estivale. La solution pour la Sonelgaz serait de changer le réflexe en matière de consommation. S’agissant de la répartition de la consommation en Algérie, les APC et les communes sont les grands consommateurs de part leur 8 % de la consommation existante en Algérie, l’éclairage public prend une grande part de ce pourcentage, les mosquées en deuxième position avec 30% puis viennent les écoles et les stations de pompage avec 26% chacune. Au niveau des foyers, l’éclairage prend la part du lion avec 32%, suivi du réfrigérateur avec 28% et la télévision avec 12%. La climatisation contrairement aux idées reçues, vient derrière avec 10%.

K. H.