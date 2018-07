La caravane lancée aujourd’hui

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

La direction de Béjaïa de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Est (SDE) organise, aujourd’hui samedi, une caravane de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie sous le slogan «Consommez mieux, payez moins», a-t-on appris de la chargée de communication de la SDE de Béjaïa. L’objectif principal de cette caravane, dont le coup d’envoi sera donné à 9 heures, au siège de la SDE, sis au chef-lieu de wilaya, est «d’inculquer aux clients les bons gestes à adopter pour maîtriser leur consommation en énergie électrique». Cette caravane sera lancée officiellement, informe-t-on, par le wali intérimaire de Béjaïa, en présence des autorités locales, du mouvement associatif et de la société civile. Cette campagne de sensibilisation et d’information, qui s’étalera sur plusieurs jours, sera encadrée par des professionnels de l’énergie qui répondront aux doléances et aux préoccupations des clients de la SDE. Cette caravane s’inscrit, explique-t-on, dans le cadre d’une initiative nationale, lancée par la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz, sous l’égide du P-DG du groupe Sonelgaz, en collaboration avec la Radio algérienne. Cette opération de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie se déroulera au niveau de 16 wilayas du pays, à savoir Biskra, Ouargla, Ghardaïa, Djelfa, Tiaret, Oran, Mostaganem, Relizane, Chlef, Boumerdès, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj, Mila, Skikda, Blida et Tizi-Ouzou. À travers ce genre de campagne, l’objectif, à long terme, des responsables du secteur de l’énergie consiste à promouvoir une culture de consommation sage. Pour rappel, la SDE de Béjaïa a organisé, au mois d’avril dernier, une caravane «de porte-à-porte». Cette campagne a été assurée par une brigade d’énergie, créée spécialement à cet effet. Ses membres se sont rendus chez les abonnés de la SDE, pour les écouter et leur apporter conseils et assistance pour une meilleure consommation et exploitation de l’énergie électrique et gazière. Constituée de cinq éléments : un ingénieur de sécurité, un technicien comptage, un électricien de distribution, un gazier de distribution et un attaché commercial, cette brigade avait pour mission essentielle d'orienter et de conseiller le client par rapport aux dispositions à prendre, en vue d’une utilisation idoine de l’énergie électrique et gazière, et aux risques de leur utilisation.

