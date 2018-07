Un vendredi infernal !

Par DDK | Il ya 23 minutes | 5 lecture(s)

Au moins cinq grands incendies se sont déclarés, avant-hier vendredi, sur le territoire de la wilaya de Bouira. Selon un premier bilan de la Protection civile, ces incendies, qui ont causé d’importants dégâts, ont été enregistrés au niveau des communes de Lakhdaria, Bouderbalah, Aïn-Bessem, Bouira et Ath-Laâziz. Toujours selon la Protection civile, le premier feu s’est déclenché vers 13 heures, avant-hier, dans la localité de Boumardjane, relevant de la commune de Lakhdaria au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, où pas moins de 100 arbres fruitiers et une superficie de plus de 4 hectares de broussaille ont été décimés par le feu. Selon les pompiers, c’est la chute d’un pylône électrique de haute tension qui a provoqué l’incendie, ce qui a nécessité la mobilisation de la colonne mobile de la wilaya pour la lutte contre les incendies. Le deuxième incendie, signalé dans la commune voisine de Bouderbalah, s’est déclenché vers 15 heures dans une ferme agricole privée. Un poulailler ainsi que près de 50 ruches d’abeilles ont été réduits en cendres. Durant la même journée, les éléments de la Protection civile des brigades de Bouira et d’Oued El-Berdi sont intervenus suite au troisième sinistre, signalé au niveau d’un champ d’olivier, à proximité du chef-lieu de la commune d’Oued El-Berdi. Toujours selon le bilan de la protection civile, le feu, dont l’origine demeure inconnue, a décimé pas moins de 60 jeunes oliviers et une autre superficie de 6 hectares de broussaille. L’incendie n’a été maîtrisé que difficilement, deux heures après l’intervention des hommes du feu. Le quatrième incendie a été enregistré dans la localité d’Ouled Zidane, relevant de la commune d’Aïn-Bessem, à l’Ouest de la wilaya de Bouira, où les éléments des brigades d’Aïn-Bessem et de Bir-Ghbalou sont intervenus pour circonscrire feu, signalé dans un champ d’avoine. Celui-ci a décimé une superficie de plus de 8 hectares ainsi qu’un tracteur, apparentant au propriétaire du champ. Les causes de ce sinistre n’ont pas été dévoilées par la protection civile. S’agissant du cinquième incendie, il s’est déclaré au niveau du village d’Iguellaten, sis à proximité du chef-lieu de la commune d’Ath-Laâziz, au nord de la wilaya de Bouira. Selon des sources locales, l’incendie, circonscrit rapidement par la Protection civile et les gardes forestiers, a ravagé une vingtaine d’oliviers et de figuiers ainsi que cinq ruches d’abeilles. Heureusement, aucune perte humaine n’est à déplorer après la survenue de ces cinq sinistres. La vague de chaleur qui a touché la majorité des communes de la wilaya de Bouira serait à l’origine d’une grande partie de ces feux, qui ont provoqué d’importantes pertes, particulièrement pour le secteur de l’agriculture. Les services de la Protection civile et les gardes forestiers restent sur le qui-vive, sachant qu’une nouvelle vague de chaleur est annoncée pour la semaine.

Oussama Khitouche