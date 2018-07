Sefah Oued Djemaa, véritable havre de paix

Par DDK | Il ya 23 minutes | 5 lecture(s)

Aller à la plage n’est pas donné à tout le monde. Par manque de moyens financiers ou pour cause d’éloignement, certains se rabattent sur tout cours d’eau accessible, à la recherche de la moindre fraicheur en ces temps de grandes chaleurs. L’Oued Djemaa, dans la région d’Aït Sidi Ali dans la commune de Barbacha, est un bel exemple de site de fortune, notamment pour les enfants. Le cours d’eau est en effet réputé pour être, encore, épargné par la pollution. Son eau est limpide et coule d’une manière rassurante sur un lit non profond. «Nous réalisons des petits murs de rétention pour créer des bassins d’eau dans l’oued et ça permet à nos enfants de nager sans aucun risque. Mais nous restons bien sûr très vigilants», dira un père de famille, à bord de sa camionnette dans laquelle il a embarqué même les enfants de ses voisins. L’endroit n’est pourtant pas très proche de la ville, mais cela n’a pas empêché des dizaines de personnes d’y affluer, pour profiter de la tranquillité de l’endroit, de la nature sauvage apaisante et surtout de la fraicheur de l’eau de la rivière, nous dira-t-on. Yanis, Rayane et Mohamed font partie de ces groupes de jeunes qui ont fait de ce lieu, appelé «Sefah», leur plage attitrée. «Nos parents n’ont pas les moyens de nous prendre au bord de la mer, ils nous ramènent donc ici et c’est un endroit splendide. Nous sommes un groupe de copains du même quartier et nous retrouver ainsi nous comble de joie», nous confient-ils. Les habitués du lieu exprimeront néanmoins leur vœu de voir les pouvoirs publics le prendre en chargé et l’aménager en un véritable site touristique de montagne et de loisirs aquatiques. Ils espèrent notamment l’aménagement de la route qui y mène. L’endroit recèle en effet une richesse en flore non négligeable qui lui donne une beauté panoramique, sans oublier la proximité de l’historique mine de Bouamrane, dont l’exploitation a cessé et qui pourrait constituer une extension du site. Pins d’Alep, peupliers et divers autres arbres et arbustes donnent aux lieux un toit ombrageux, aux pieds desquels coule de l’eau fraîche et chantante. Une véritable oasis de tranquillité, loin du brouhaha des plages du bord de mer.

Nadir Touati