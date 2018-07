Une vingtaine de wilayas pour la 8e édition

Par DDK | Il ya 50 minutes | 89 lecture(s)

La poterie de Maâtkas sera à l’honneur à partir du 25 juillet. Le festival qui lui est dédié se prolongera jusqu’au 29 du même mois.

L’édition de cette année sera en hommage à la mémoire de Saïd Boukhari et de l’artiste Hocine Hettal. Ainsi, plus de 120 artisans, dont la majorité est spécialisée dans la poterie, sont attendus au collège Ounnar de Maâtkas, qui abritera la 8e édition du Festival local de la poterie. Une vingtaine de wilayas prendront part à cet événement qui prend une dimension nationale. Les organisateurs ont tracé un programme riche et varié pour bien remplir cette semaine artisanale. Dès le premier jour (le 25 juillet), après l’ouverture de la manifestation, il est prévu une démonstration de cuisson et de vernissage. Au deuxième jour, il est question de l’ouverture de l’exposition et de l’animation des ateliers. Une conférence avec la professeure Zohra Saheb de l’UMMTO sur «Les territoires de la poterie modelée en Kabylie» est programmée. Une autre communication est également au menu, elle sera animée par Berbar Mouloud de l’UMMTO, et elle portera sur «La valorisation institutionnelle du savoir-faire local, entre valorisation administrative, sauvegarde et reconfiguration des métiers artisanaux». Pour la journée du 27 juillet, en plus du maintien de l’exposition vente et de l’animation des ateliers, il est aussi prévu une autre communication par Mme Taleb Houria de l’université de Béjaïa. La conférencière se penchera sur l’exploitation des archives locales pour la mise en valeur du savoir-faire ancestral. Le samedi 28 juillet, le professeur Dahmani Mohamed de l’UMMTO explicitera la thématique de la poterie kabyle comme objet ethnographique, d’étude et commercial. Enfin le 29 juillet, interviendra la clôture de cet événement, avec une cérémonie de remise de diplômes et de cadeaux aux participants. Hocine T.