«Voilà pourquoi le festival n’a pas eu lieu en 2017»

Par DDK | Il ya 50 minutes | 75 lecture(s)

à travers cet entretien, le commissaire du festival de la poterie de Maâtkas revient sur l’édition ratée de 2017 et évoque celle de 2018, dont la tenue est confirmée entre le 25 et le 29 juillet courant.

Plusieurs raisons à cela. Personnellement, j’étais alité car j’avais subi une intervention chirurgicale délicate qui m’a cloué au lit pendant tout l’été. En plus, la subvention ne nous est pas parvenue à temps. Nous ne l’avons reçu qu’en fin d’année et elle était insuffisante pour tenir un festival d’envergure nationale. Cette année, en plus de la subvention de l’année dernière, on nous a promis une somme plus importante que nous attendons toujours. Néanmoins, nous nous sommes engagés à organiser le Festival du 25 au 29 de ce mois de juillet.

Des nouveautés cette année ?

Il y aura beaucoup d’activités. Nous avons concocté un programme riche et varié, dont une exposition-vente permanente. De nombreuses conférences sur la poterie, des ateliers d’initiation pour les enfants, de l’animation et des spectacles. Le musée de la poterie d’Aït Zaim a également été mis à notre disposition par le maire que nous remercions au passage. Il y aura aussi des démonstrations de cuisson traditionnelle de poteries, assurées par nos potières. Tout est mis en route pour bien accueillir nos invités qui viendront de plus de 20 wilayas.

Qu’en est-il du projet de la Maison de l’artisanat de Maâtkas ?

L’assiette foncière est disponible, mais le projet a été gelé à cause de la politique d’austérité induite par la chute des prix du pétrole. Mais ce projet est d’une importance capitale pour la préservation, la promotion et la rentabilisation de cet artisanat. Nous exhortons, d’ailleurs, les autorités locales, nos élus et tous les responsables concernés à faire les démarches nécessaires pour obtenir le dégel de ce projet et décrocher un projet de marché de produits artisanaux pour notre localité. Ce sont là deux projets qui créeront de la richesse et des emplois. Ils seront également des garants de la préservation et la promotion de cet art. Ils pourraient par exemple être prix en charge dans le cadre des projets sectoriels et des PCD.

Ne pensez-vous pas que c’est la cherté des produits qui freinent le développement de cet artisanat ?

Justement, si les produits sont chers c’est parce que les potières ne sont aidées par aucun organisme, elles font tout par leurs propres moyens. Pour trouver de la bonne argile, elles se déplacent, parfois très loin, à leurs frais. Elles font tout à l’ancienne, selon un procédé ancestral. Elles n’ont ni tours, ni fours ni aucun autre moyen de décoration et de cuisson. Du coup, elles y consacrent beaucoup de temps et d’efforts. C’est un travail de titans, ce qui a logiquement un impact sur les prix du produit fini. Les autorités concernées doivent leur venir en aide pour induire une baisse des prix, tout en leur garantissant un bon revenu.

Le Salon d’Ath Khir ne vous concurrence-t-il pas ?

Non absolument pas, bien au contraire, c’est une richesse de plus pour notre wilaya. Chaque région a sa spécificité en poterie et l’apport d’Ath Khir ne peut être qu’enrichissant. Dans tous les cas de figures, la poterie de Maâtkas reste la meilleure et la plus riche au monde, notamment pas sa décoration et ses motifs, de l’avis de spécialistes de renommée mondiale.

Quels sont les objectifs de cette 8e édition ?

Nos objectifs sont divers. Il s’agit, entre autres, d’offrir un espace de vente aux potières et un espace d’échange entre les artisans de différentes wilayas. C’est aussi avec ce genre d’événements que nous assurerons la préservation, la promotion et la commercialisation de la poterie et des autres produits artisanaux. Pour terminer, je souhaite la bienvenue à tous nos invités et à tous les visiteurs. Nous restons ouverts à toutes les propositions et à toutes les énergies saines. La poterie de Maâtkas est l’affaire de l’ensemble des Maâtkis.