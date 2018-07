Entre le salon et le festival il y a des nuances

Par DDK | Il ya 50 minutes | 81 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

On n’arrêtera pas de se perdre en conjectures entre le Festival de Maâtkas et le Salon de la poterie d’Ath Kheir. L’un et l’autre se trouvent dédiés à la poterie kabyle, faut-il le préciser, mais il se trouve que l’artisanat est en la demeure, divers et diversifié, dans ses méthodes, dans sa démarche, dans son style. Il se trouve aussi que l’enfournement dépend de chaque région, il y a où l’argile est enfournée pendant un certain temps pour lui permettre de cuire, et où elle n’est pas cuite pour permettre sa vente illico-presto, sans qu’elle soit apte à recevoir le feu, elle est faite pour la décoration, pour l’embellissement des salons et c’est tout. Nonobstant, il arrive qu’entre le salon et la cuisine, la poterie joue un rôle important, elle enjolive les espaces et aussi les mets. Toutefois, il faut un cordon bleu dans la cuisine, qui vous prépare des plats mijotés à flatter vos papilles. Cependant, dans le salon il faudrait être expert en muséographie pour savoir mettre en valeur toutes ses pièces. Dans tout cela, il faut en convenir qu’il est nécessaire de maîtriser l’art de la poterie au point de faire ce que l’on veut, du couscoussier au Tadjine et j’en passe… Il y a des potières qui servent leur artisanat avec un art sublime, et il y a aussi celles qui sont pressées au point de traduire en un geste et deux mouvements leur produit. Il est vrai qu’entre l’art et l’artisanat, il y a une nuance à ne pas négliger, celle de l’œuvre et du matériel, celle de la pièce et celle de l’originalité de celle-ci. La mission de l’artisane est tellement délicate, elle demande talent, attention et précision. Autrement dit, elle exige autant de dextérité que de prédisposition non pas à fabriquer mais à réaliser dans les règles de l’art acquis des ancêtres depuis la nuit des temps. Cela-dit, il faudrait beaucoup d’aptitudes et de savoir-faire pour réussir une poterie qui se vende bien et qui satisfasse le client, tout le reste n’est que fausse littérature.

S. A. H.