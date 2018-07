7 morts et 29 blessés durant la 1ère quinzaine

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Pas moins de sept personnes ont trouvé la mort et 29 autres on été blessées sur les routes de la wilaya de Bouira, depuis le début du mois de juillet. En effet, selon un premier bilan de la Protection civile de Bouira, ces accidents, au nombre de 13, ont été enregistrés durant la période du premier au 15 juillet sur les routes de la wilaya. Neuf accidents se sont produits sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur des communes de Lakhdaria, Kadiria, Bouira, Bechloul et Ahnif, et trois au niveau des routes nationales n° 5, 18 et 8. Le dernier accident a été signalé sur le chemin de wilaya n°98, dans de la commune de M’Chedallah, à l’Est de Bouira. La Protection civile précise que ses éléments sont intervenus suite à ces sinistres, pour évacuer les blessés et les victimes aux structures hospitalières les plus proches. Les pompiers précisent encore que la majorité de ces accidents sont dus au non-respect du code de la route, aux dépassements dangereux et à l’excès de vitesse, en plus de la hausse des températures durant ce mois de juillet, un élément naturel qui peut provoquer de la fatigue chez les conducteurs, et, donc, un relâchement de vigilance.

O. K.