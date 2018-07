Trois cas de fièvre aphteuse signalés

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Un foyer de fièvre aphteuse a été signalé, au début de la semaine en cours, dans la daïra d’Akbou, située à 80 km du chef-lieu de wilaya, a indiqué, hier, un responsable du service vétérinaire de la subdivision agricole d’Akbou. En effet, trois têtes bovines contaminées par cette maladie virale ont été détectées au niveau de l’abattoir communal grâce au contrôle quotidien effectué par les services vétérinaires, a souligné la même source. Les animaux affectés par cette épizootie ont été immédiatement abattus. «Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter la contamination et la propagation de cette maladie», a-t-on rassuré. Pour rappel, l’inspection vétérinaire de Béjaïa a déjà annoncé l’interdiction de tout mouvement de cheptel en vue d’éviter l’épidémie, suite à l’apparition de plusieurs cas de fièvre aphteuse au début du mois de juillet en cours. Par ailleurs, parallèlement à l’opération de vaccination en cours contre cette maladie, l’inspection vétérinaire de Béjaïa organise, aujourd’hui et demain, une journée de sensibilisation sur la fièvre aphteuse respectivement à Ouzellaguène et Akbou.

B. S.