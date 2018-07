Grand danger sur les Nationales

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

La circulation automobile est très dense à Béjaïa, notamment durant la période estivale, où la ville accueille des milliers de visiteurs. Dans ses rues étroites roulent quelque 20 mille véhicules légers, près de 500 bus et quelque 400 camions de gros tonnages. Depuis la mise en service, il y a 2 ans, d’un nouveau plan de circulation, de feux tricolores à tous les carrefours et de plaques directionnelles, le cauchemar des goulots d’étranglement à différents endroits de la ville n’est plus qu’un mauvais souvenir. Par ailleurs, les jonctions entre la ville de Béjaïa, la RN9 et la RN12 sont devenues une réalité depuis quelques jours, après la mise en service de l’échangeur des Quatre Chemins. En effet, le trafic automobile aux entrées Est et Sud de la ville de Béjaïa est désormais très fluide, avec, à la clef, la réorganisation de la circulation à hauteur de la nouvelle gare routière de la ville. Toutefois, les concepteurs du nouveau plan de circulation n’ont pas pensé à créer de nouveaux espaces de circulation ni étudié les voies et moyens d’éviter l’étranglement au niveau du carrefour d’Amriw dans le sens Iheddaden-RN24. Ces derniers jours, des bouchons montres se forment sur la RN24, notamment dans sa section allant du carrefour d’Amriw jusqu’au lieudit Tala Ouriane. La route de l’université, à hauteur notamment du stade de l’Unité Maghrébine, constitue l’autre point noir toujours pas pris en charge par les autorités.

Les RN 9, 12 et 26 de véritables coupe-gorge!

Les routes nationales 9, 12 et 26 de la wilaya de Béjaïa sont devenues, ces dernières années, de véritables coupe-gorge pour les usagers. Pour preuve, sur les 793 accidents de la circulation recensés à travers les axes routiers de la wilaya durant le premier semestre de l’année en cours, les plus mortels se sont produits sur ces routes. Des accidents qui ont, selon le chargé de la communication de la Protection Civile de Béjaïa, «engendré 911 blessés et 10 décès ». Il ajoute : «Pour le seul mois de juin, 196 accidents ont été enregistrés ayant causé 237 blessés et 10 morts». Ces accidents, selon la Gendarmerie locale, sont principalement liés au «facteur humain dans plus de 95 % des cas». Le reste, ajoute la même source, est dû à l’état des véhicules et des routes, précisant que «39% des accidents sont causés par l’excès de vitesse et 19% par les dépassements dangereux».

F. A. B.