De gros et réguliers embouteillages sur la RN26

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

La RN26 est régulièrement embouteillée à hauteur de l’agglomération de Takarietz. Les ralentissements qui étaient, il n’y a pas si longtemps, limités aux seules heures de pointe, sont devenus quasi rémanents et quotidiens. Le point de jonction de la RN26 avec la RN74 et la pénétrante autoroutière, est un goulot d’étranglement qui donne du fil à retordre aux automobilistes. De part et d’autre de ce point de convergence situé en plein cœur du centre urbain, se forment de longues files de véhicules qui s’allongent démesurément. «Nous en avons assez de ces blocages quotidiens. En allant en direction de Sidi Aïch, les ralentissements commencent à partir du village Boutagout, à la sortie de la ville d’Ighzer Amokrane. En empruntant le chemin inverse, on roule au pas sur plusieurs kilomètres dès l’arrivée à hauteur d’Ighzer Maâkal», fulmine un transporteur de voyageurs. «Depuis le début de l’été, nous vivons l’enfer au quotidien. Le temps de parcours, qui ne dépassait pas dix minutes, s’est décuplé. Plus grave encore, il y a des jours où l’on ne s’affranchit de ce piège que pour basculer dans l’épouvante d’une route barricadée», tempête un autre usager. Pour s’extirper de ce traquenard, de petits malins et non moins casse-cou, se laissent tenter par des manœuvres dangereuses. Des chauffards s’adonnent à des slaloms à donner le frisson. D’autres téméraires roulent à tombeau ouvert sur les bandes latérales de la chaussée que sont les accotements. «Ce grand désordre ne peut trouver sans épilogue qu’une fois la pénétrante autoroutière ouverte dans sa totalité. Hélas, ce rendez-vous est sans cesse ajourné», dira un routier.

