Des élus se plaignent du chef de daïra à Bedoui

Des élus de l’assemblée communale de Béni Douala ont sollicité le ministre de l’Intérieur, des Collectivités local et de l’aménagement du territoire, Noredine Bedoui, pour «mettre fin aux agissements de Monsieur le chef de daïra de Béni Douala», ont-ils écrit dans une lettre ouverte dont nous détenons une copie. Les 16 élus signataires de cette missive ont tenu à affirmer leur volonté de travailler : «Nous avons, bon gré mal gré, entamé des chantiers nombreux qui attendent, avec l’aide des partis qui composent notre assemblée. Tous unis pour un seul objectif qui n’est autre que le développement de la commune. Malheureusement, le chef de daïra, mû par une obsession et par des motifs occultes et non-réglementaires, prive notre commune de moyens légaux à même de permettre l’entame de toute activité et travaux dans tous les domaines. Tous les dossiers qui lui sont transmis ont connu des rejets (compte administratif, points de délibération concernant les commissions permanentes de l’assemblée et autres projets de développement local…)», stipule la lettre. Selon les élus, «les entraves ont commencé après le refus de la signature d’un permis de construire sur une parcelle de terrain qui a déjà fait l’objet d’intégration dans les réserves foncières de la commune depuis plus de trois décennies». «Ce patrimoine de la commune est devenu la convoitise de certains individus dont l’appétit en biens dans ce bas monde n’a pas de limites. Y’a-t-il connivence pour s’accaparer des dernières poches de terrain (…) ?», s’interrogent-ils derrière un fond d’accusations.

