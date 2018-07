Que de retard !

Par DDK | Il ya 38 minutes | 79 lecture(s)

Le wali de Béjaïa par intérim, Toufik Mezhoud, s’est montré très insatisfait lors de sa visite d’inspection et de travail effectuée, avant-hier, dans la commune d’Oued Ghir, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du programme des 350 logements de type public locatif (LPL). Le wali intérimaire de Béjaïa a exprimé son insatisfaction lorsqu’il a constaté que les travaux des VRD n’ont pas été réalisés et accusent un retard flagrant. En tout, ces logements ne sont pas encore raccordés au gaz de ville, au réseau d’assainissement et à l’électricité, faute de postes de transformateurs. En outre, les autres travaux de viabilisation ne sont pas achevés, les espaces verts et les aires de jeux prévus dans le projet ne sont pas encore aménagés non plus. Un grand retard a été aussi enregistré dans la réalisation de certains accès vers la RN12 et la construction de murs de soutènement pour conforter d’autres unités de logements de type LPA et LPP. Devant ces retards et le mécontentement des bénéficiaires, qui attendent avec impatience la remise des clés de leurs logements, M. Mezhoud a donné des instructions fermes aux différents services concernés par la réalisation de ce projet, à l’effet d’accélérer la cadence des travaux, en renforçant le chantier par tous les moyens humains et matériels. Le premier responsable de la wilaya de Béjaïa, qui assure l’intérim depuis que l’ancien wali a été promu ministre de la Jeunesse et des Sports, a promis «de veiller personnellement» à ce que les travaux d’achèvement soient terminés dans les plus brefs délais. Dans ce sillage, M. Mezhoud compte programmer prochainement une autre visite dans la commune d’Oued Ghir pour, dit-il, fixer définitivement la date officielle de la remise des clés aux heureux bénéficiaires. Ainsi, les autorités de wilaya multiplient, ces derniers jours, les sorties sur le terrain à travers les communes pour inspecter, notamment, les projets des logements en cours, tous types confondus, en prévision de leur distribution, le 20 août et le 1er novembre prochains.

B. S.