Incendie au siège de l’agence foncière

Un important incendie s’est déclaré, dans la nuit de dimanche à lundi, vers 22h, dans les locaux de l’agence de la wilaya de Bouira de gestion et de régulation du foncier urbain. Selon nos informations, l’incendie s’est déclaré au niveau du premier étage, plus précisément au niveau du service des fonctionnaires. Les flammes ont très vite atteint le service des paies et une importante partie du service des archives. Fort heureusement, les éléments de la Protection civile sont intervenus rapidement, empêchant la propagation du feu vers d’autres parties de l’immeuble. Des sécuritaires nous ont confirmé hier qu’une enquête a été ouverte par la brigade de la police judiciaire de Bouira. Hier matin, les enquêteurs de la PJ, appuyés par les éléments de la police scientifique, étaient toujours sur place et ont bloqué l’accès principal aux locaux de l’agence foncière. Même les fonctionnaires n’ont pu rejoindre leurs bureaux.

Oussama K.