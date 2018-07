5 harragas prennent le large vers Majorque

Par DDK | Il ya 40 minutes | 87 lecture(s)

à bord d’une embarcation de fortune, 5 jeunes hommes âgés entre 20 et 30 ans, tous originaires de Dellys, localité située à 63 kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ont quitté, avant-hier, les côtes de cette ville millénaire avec le ferme espoir de rejoindre sains et saufs l’île de Majorque, en Espagne. Toutefois, l’on ignore si les 5 «harragas» ont réussi à atteindre la destination choisie. Selon certains habitants de la vieille ville de l’ex-Rusucurrus, le choix de l’île de Majorque est dicté par sa promiscuité de cette région côtière, environ 250 kilomètres. Enfin, Il est à noter que le phénomène de la «harga» avait remarquablement diminué d’intensité durant ces derniers mois, en raison du climat pluvieux et brumeux au niveau du centre du pays, notamment, au niveau de la capitale et de Boumerdès, mais, il commence à accélérer le rythme avec l'arrivée de l'été où le climat contribue remarquablement à ce genre d’expédition. Hocine Amrouni