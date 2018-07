Clôture du 3e Salon de la poterie

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

La 3e édition du Salon de la poterie d’Ath Kheir, lancée le 14 juillet dernier, en présence du wali, d’élus à l’APW, de nombreux directeurs de l’exécutif de wilaya et de représentants du FCE, a été clôturée avant-hier. C’était en présence de la directrice de la culture de Tizi-Ouzou, Nabila Goumeziane, des autorités locales, de nombreux élus, des participants, des organisateurs et des villageois d’Ath Khir. Ce salon a réuni, pendant toute une semaine, plus d’une soixantaine d’exposants, venus d’une quinzaine de wilayas. Ce fut un espace d’échange et de partage entre artisans, exposants et visiteurs. A signaler que l’édition de cette année a été marquée par la pose de la première pierre, par le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, du projet participatif portant réalisation d’un musée de la poterie, estimé à 15 millions de dinars. Concernant les objectifs assignés à ce salon, la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, questionnée en marge de la cérémonie de clôture, indiquera : «Il faut savoir que plus de 260 familles vivent exclusivement de cet art ancestral à Ath Khir. Du coup, les objectifs sont d’ordre économique. En plus de sa promotion, nous comptons préserver cet art qui passe indéniablement par sa propulsion comme vecteur économique régional et national», ajoutant : «Je rends hommage aux potières, aux villageois et aux organisateurs pour l’unité et la cohésion qui ont marqué ce salon. Les élus, à tous les niveaux, et les sponsors sont à remercier pour leur apport. Je félicite les villageois d’Ath Khir qui bénéficieront du projet du musée, un ouvrage qui confirme justement la cohésion, la symbiose et l’unité qui ont caractérisé ce salon, ce sont l’essence même de nos valeurs ancestrales. A signaler que la clôture de cette manifestation a été annoncée par la directrice de la culture au nom du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et du wali Mohamed Bouderbali. Notons, par ailleurs, que le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a rehaussé par sa présence cette édition. Rappelons que les organisateurs ont honoré les participants et les exposants en leur décernant des diplômes de participation.

H. T.