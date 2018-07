C’est la pleine “croisière” à Tigzirt !

Par DDK | Il ya 1 heure | 173 lecture(s)

Tigzirt sur mer est forcément synonyme de plages et de sable fin, de ruines romaines, de l’ilot, des ports de pêche et de plaisance. Tigzirt compte trois plages toutes séparées naturellement : La plus connue et la plus spacieuse étant la grande plage, bordant le centre-ville. Jadis, on l’appelait «la plage Farney», du nom d’un colon français installé dans la ville, dont les rejetons ainsi que ceux de ses compagnons tout aussi colons, squattaient la plage au détriment des «indigènes» habitants locaux. C’était dans le temps, de l’histoire. Elle dispose à présent d’un poste de protection civile avec une équipe de plongeurs, des maitres nageurs saisonniers, un poste de police dont les agents affectés font des allers et retours toute la journée en survêtement blanc, pour la quiétude des baigneurs et des familles. La seconde, à l’extrême ouest appelée Tassalast, est presque tout aussi vaste et superbe. Elle dispose des mêmes infrastructures que la première, avec en plus, de vastes parkings privés à sa périphérie. La troisième est située, elle, à l’est de la ville et partage la frontière administrative avec la commune d’Iflissen. Elle est aussi une plage surveillée. La saison estivale 2018 a été officiellement inaugurée le 1er juin 2018, comme chaque année du reste. C’est de nos jours la pleine croisière ! Les plages sont continuellement prises d’assaut par les estivants, particulièrement les week-ends ou une très grande affluence est enregistrée. Le maire de la commune, Moussa Abbou, avise que pour une meilleure gestion de la saison et des plages, il a été décidé d’affecter un élu pour chaque plage et le responsabiliser sur la gestion. Son premier adjoint, Slimane Habchi en l’occurrence, est ainsi chargé justement de la grande plage. Tout comme les autres élus désignés responsables des plages de la municipalité, il sera chargé de la surveillance continuelle de tout mouvement sur la plage en collaboration avec la Protection civile, la Police et la Gendarmerie, ainsi que les services de la voirie.

Ferhat Tizguine