«La mairie manque sensiblement de matériel et d’effectif»

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

à travers cet entretien, le vice-P/APC de Tigzirt, M. Habchi, fait le point de la situation et parle du programme spécial saison estivale dans la municipalité.

La Dépêche de Kabylie : Tout d’abord, qu’en est-il des infrastructures disponibles pour cette saison estivale ?

Slimane Habchi : Nous avons réhabilité les postes de la protection civile, ceux des services de sécurité, et on a retenu la mise en adjudication des sanitaires et des parkings. L’éclairage public est réparé. Nous demandons une aide pour réhabiliter encore mieux les différentes infrastructures et postes de surveillance, toutes catégories confondues, et pour installer des accès aux personnes aux besoins spécifiques.

Et l’hygiène des plages ?

La saison estivale quadruple les besoins en tout, y compris pour les ordures ménagères. La mairie avec son service de voirie travaille de concert avec l’office de l’assainissement de Tigzirt (ONA) tout au long de la saison estivale. Nous sommes mobilisés 7 jours/7 avec nos employés, notre benne tasseuse et notre tracteur. Nous manquons terriblement d’effectifs, surtout après la suppression de l’opération «Blanche Algérie». Nous demandons plus de matériel, une autre benne Tasseuse et un autre tracteur au moins. Tigzirt a des besoins spécifiques en été. Nous venons de bénéficier d’une enveloppe de 180 millions de centimes pour l’achat de bacs à ordures à installer sur les plages.

Les pénuries d’eau persistent-elles ?

Tous les ans, c’est pareil. Tigzirt souffre terriblement du manque d’eau. On reçoit de la chaîne côtière d’alimentation de la ville habituellement 3 500 M3, alors que notre besoin est de 6 000 M3. Pour le côté nord de la municipalité, la chaîne du flanc nord nous alimente à raison de 4000 à 5 000 M3, alors que notre besoin est de 10 000 m3. C’est un véritable casse-tête et il doit être pris en charge sérieusement. Nous espérons que les travaux de réhabilitation de la station de dessalement d’eau de mer prendront fin très vite, cela nous aidera sensiblement.

Les accès routiers posent également problème, vu le nombre croissant de véhicules et d’estivants…

La RN24, qui longe la façade maritime, doit être élargie et mieux bitumée, elle est très importante. Nous avons aussi la RN72 qui mène vers Tizi-Ouzou, elle devrait bénéficier des mêmes travaux, c’est un axe très emprunté. La RN71, longeant la colline surplombant la région, a elle besoin de grands travaux. Un tourisme sans accès faciles aux sites touristiques, ce n’est pas très judicieux, cela n’attire pas les estivants.

Et le volet animation ?

Nous avons un programme mis en place avec la direction de la Culture de la wilaya. Il y aura des galas sur des sites choisis, notamment le port, les ruines romaines… Nous avons aussi prévu un operateur privé, spécialiste en organisation d’événements, qui se chargera d’animer le quartier de la «ZHUN», surplombant la ville, pas loin du marché hebdomadaire. De grandes vedettes de la chanson kabyle vont s’y produire et les familles seront les bienvenues. Ca débutera le 1er août.

Propos recueillis par F. T.

