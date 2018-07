Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

Interpellé à propos du squat en vogue, ces dernières années, des plages de la commune par certains qui plantent tôt le matin des parasols et posent des chaises pour les louer aux estivants, le maire de Tigzirt, M. Moussa Abbou, se veut désormais catégorique : «Plus jamais ! Il ne faudra plus confondre la location d’un petit espace d’une plage, qu’on appelle solarium, réservé à entreposer des parasols et des chaises à la disposition des estivants désirant en louer, avec la concession d’une plage que la loi n’autorise plus. L’accès aux plages est gratuit et personne n’imposera sa loi au citoyen. Les services de sécurité se chargeront des éventuels contrevenants. La loi est claire là-dessus».

Propos recueillis par F. T.