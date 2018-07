Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

L’arrivée de la wilaya de Tizi-Ouzou en tête du classement des résultats des trois examens de l’éducation (Bac, BEM et AP) à l’échelle nationale est synonyme d’un travail continu et d’efforts consentis par tous les acteurs de la famille éducative, des parents des élèves et des candidats, a affirmé le directeur de l’éducation de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Ahmed Lalaoui.

«Tizi-Ouzou reste indétrônable pour ses résultats à l'examen du baccalauréat, en arrivant en tête avec un taux de réussite de 69.18% pour la neuvième fois consécutive», a annoncé, jeudi soir, le directeur de l'éducation. Ce dernier a rappelé que «la wilaya de Tizi-Ouzou préserve sa première place au niveau national en matière de résultats scolaires depuis neuf ans grâce à l’implication et la volonté de tous, à commencer par les élèves et leurs parents, les enseignants, les responsables des établissements scolaires, les encadreurs et le personnel de la direction de l’éducation», précisant dans ce sillage que «c’est le fruit d’un travail continu et d’une stratégie commune visant à mettre tous les moyens nécessaires au profit de l’élève. C’est aussi le résultat d’un accompagnement permanent des parents et des enseignants». En plus des résultats quantitatifs par lesquels s’est imposée la wilaya pour la neuvième année consécutive au niveau national, la direction de l’éducation a misé également sur le qualitatif et l’amélioration des moyennes obtenues par les lauréats. Un objectif en cours de concrétisation, puisque treize nouveaux bacheliers ont obtenu une moyenne supérieure à 18/20 et 69 autres ont eu plus de 17/20. Concernant le BEM, ce sont 18 lauréats à avoir eu leur visa de passage au secondaire avec 18/20 et 131 lauréats avec 17/20 et plus, selon les chiffres fournis par la direction locale de l’éducation. À signaler, aussi, que la lauréate Lina Kebaïli du lycée Dahmani de Boghni, au Sud de Tizi-Ouzou, a obtenu la moyenne de 18,69/20, un score qui a fait d’elle la meilleure bachelière de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le lycée Omar Toumi de Tigzirt a eu la palme d’or en arrivant en tête de classement des lycées de la wilaya avec un taux de réussite de 94,33%. Signalons tout de même que la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré un léger recul comparativement à l’année passée où elle avait obtenu un taux de 71,82% contre 69,18% pour la présente session. Un recul de plus de 02%.

Hocine T.