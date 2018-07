Le lycée Omar Toumi de Tigzirt en pôle position

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le nombre de candidats inscrits à l’examen du baccalauréat 2018 est de 12 918 au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le nombre de candidats présents à l’examen est de 12 613. Le nombre d’admis scolarisés est de 876. Le taux de réussite obtenu par la wilaya de Tizi-Ouzou est de 69,18%, ce qui la propulse à la tête du classement à l’échelle nationale, et ce, pour la neuvième fois consécutive. À signaler que huit lauréats ont obtenu l’excellente moyenne de plus de 18/20 et 69 autres lauréats ont obtenu des moyennes de plus de 17/20. Lina Kabaili du lycée Dahmani de Boghni est arrivée en tête avec une moyenne de 18,68/20 dans la filière des mathématiques. Elle est suivie par Lina Belkacem du lycée Fadhma N Soumer de Tizi-Ouzou, filière sciences expérimentales, avec une moyenne de 18,17. En troisième position, en retrouve Amine Ouahab du lycée Ladlani Mohamed de Maâtkas, dans la filière sciences expérimentales. Concernant le classement des lycées au niveau de la wilaya, on retrouve le lycée Omar Toumi de Tigzirt avec un taux de réussite de 94,33%, suivi du lycée d’Ath Zmenszer dans la daïra de Béni Douala avec un taux de réussite de 89,77%. Le lycée Diouani Mohamed de Makouda est classé en troisième position avec un taux de 89,22%.

Hocine T