«Préservez la crédibilité des examens nationaux»

La ministre de l'Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, a appelé, avant-hier, les inspecteurs, directeurs et enseignants du secteur à préserver la crédibilité des examens et concours nationaux, notamment le baccalauréat.

Avant-hier, la première responsable du secteur a visité quatre ateliers de formation organisés par l’inspection générale du ministère de l'Éducation nationale au lycée des mathématiques (Kouba) au profit des inspecteurs, directeurs d'établissements éducatifs, des centres d'examens et nombre d'enseignants. Mme Benghabrit a précisé lors de cette visite que «ces ateliers de formation ont pour objectif l'évaluation matérielle et pédagogique du déroulement des examens et concours nationaux en 2018, ainsi que la proposition de solutions alternatives permettant de pallier les lacunes, consacrer les principes d'équité et l'égalité des chances et préserver leur crédibilité, notamment le baccalauréat». Le premier atelier concerne la définition de la classification des établissements pour la réalisation du protocole d'un établissement exemplaire, tandis que le deuxième traite de la mise à jour du guide d'observateur. Les troisième et quatrième ateliers concernent respectivement les rapports de wilaya sur le déroulement des examens et la mise à jour du guide du centre d'examen. Le classement des établissements d'éducation des trois cycles (primaire, moyen et secondaire) était soumis seulement au critère de l'ancienneté pour le directeur d'établissement, un critère administratif insuffisant, a déclaré la ministre à la presse, appelant les participants aux ateliers à formuler de nouvelles propositions permettant l'amélioration de la performance des établissements et garantissant une meilleure qualité en matière d'éducation». Selon les recommandations du premier atelier relatif à la classification des établissements, il est recommandé d'introduire le critère de succès où l’établissement est classé dans la catégorie rouge s’il réalise un taux de réussite oscillant entre 0 et 30%, la catégorie jaune s'il est entre 30 et 50%, la catégorie bleue entre 50 et 60 %, et la catégorie verte si un établissement réalise un taux de réussite allant de 60 à 100%. La commission a indiqué, en outre, que l’établissement classé dans la catégorie rouge nécessiterait une intervention urgente consistant en l’accompagnement constant et le traitement par la commission d’inspection. De son côté, la commission dédiée à l’examen du rôle et des missions de l’observateur durant les examens et les concours a appelé à l’actualisation du guide de l’observateur en vue de préserver la crédibilité des épreuves, notamment le baccalauréat, et de réaliser le principe d’égalité des chances entre les candidats. Ladite commission a proposé, également, d’augmenter le nombre d’observateurs dans chaque wilaya à dix observateurs au lieu de cinq actuellement, et d’impliquer les observateurs durant les concours de recrutement qu’organise le secteur. D’autre part, la commission relative à l’élaboration des rapports de wilayas sur le déroulement des épreuves a souligné la nécessité d’élaborer un modèle unifié de ces rapports, qui soit flexible selon la stratégie du ministère de l’Éducation nationale, se félicitant, ainsi, du calendrier de déroulement du baccalauréat, session 2018 qui a donné un jour de repos aux candidats.

