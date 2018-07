Des dégâts considérables enregistrés

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Un décor apocalyptique est apparu suite au passage d’une spectaculaire tornade, mercredi dernier aux environs de 16h, à M'Chedallah. Un phénomène naturel d’une rare violence à tel point que des arbres adultes, notamment des pins d'Alep, ont été déracinés et soulevés très haut dans le ciel comme des fétus de paille. Cette terrifiante manifestation des éléments naturels a balayé toute la vallée du Sahel qui l'a attiré comme un couloir étant prise entre les deux chaines montagneuses, le massif du Djurdjura au Nord et celui du Chréa au Sud. Au niveau du village Ath Yevrahim qui est le plus exposé sur sa haute colline, un poteau électrique a été renversé, des toitures en tuiles de maisons emportées, des vitres des étages supérieurs brisées en plus d'un effroyable court-circuit sur la ligne électrique en plein centre du village après que des câbles de la ligne ne se frottent entre eux créant une indescriptible panique parmi les villageois. Au niveau des plaines d'Oughazi, ce sont surtout les récoltes des arbres fruitiers arrivées à maturité et les potagers des légumes qui ont subi le plus de dégâts et les alignements de nids de cigognes ont été complètement détruits. La petite ville de Raffour, quand à elle, a été recouverte d'une épaisse couche de poussière de paille et de foin, soulevés sur les surfaces agricoles des fermes mitoyennes la plongeant dans un décor fantomatique. La poussière que cette tornade a soulevée sur son passage a bloqué la circulation routière sur toutes les routes de la région durant plus d'une demi-heure. Cette terrible tornade n'a pas été annoncée par les services de la météo comme cela se fait dans tout les pays chauds où ce phénomène naturel se produit fréquemment en cette période allant de juillet à octobre.

O. Soualah