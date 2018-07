Plus de 7 000 places pédagogiques ouvertes

Par DDK | Il ya 1 heure | 64 lecture(s)

Les résultats du bac, session 2018, sont à peine proclamés que les responsables de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa se sont déjà mis à préparer activement la rentrée universitaire 2018/2019.

«Plus de 7 000 places pédagogiques sont dégagées pour accueillir les nouveaux bacheliers», indique M. Hakim Ait Mokhrar, vice-recteur de l’université chargé de la pédagogie, précisant qu’une campagne d'information sur les inscriptions démarrera le 24 juillet au profit des futurs étudiants. Toutes les démarches de préinscriptions, d'inscriptions, de recours ou d'inscriptions définitives se dérouleront au campus universitaire d'Aboudaou, où tous les moyens matériels et humains sont mis à la disposition des futurs étudiants pour la réussite de l'opération. Les moyens matériels consistent en un centre de calcul doté d'une série d'ordinateurs connectés à Internet pour permettre aux nouveaux bacheliers d'accéder instantanément aux sites de leur choix. Pour ce qui est des moyens humains, il s'agit en fait d'une équipe de techniciens et d'ingénieurs chargés, en cas de difficulté, d'aider les futurs étudiants à réaliser en ligne leur opération de préinscription, d'inscription, de recours et d'inscription définitive. Les lauréats au bac sont attendus, du 26 au 28 juillet, pour l'opération de préinscription. Ils auront la confirmation de leur préinscription les 29 et 30 juillet. Et le 7 août, ils auront les résultats des inscriptions et les affectations dans différentes filières. Les bacheliers qui ne seraient pas affectés à l’une des filières de leur choix auront la possibilité de déposer un recours en ligne le 8 août. Du 8 au 15 août, les responsables de l'université ont prévu le dépôt en ligne des demandes d'hébergement. Quant aux concernés par les recours, ils feront à nouveau leur préinscription toujours en ligne, entre le 13 et le 16 août et ils recevront leur affectation le 16 août. La dernière étape concerne les inscriptions définitives prévues entre le 2 et le 6 septembre 2018 au campus universitaire d'Aboudaou.

B. Mouhoub