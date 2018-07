On a bien fêté les résultats à Larbâa Nath Irathen…

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

Les rues et ruelles du chef-lieu communal de Larbâa Nath Irathen se sont transformées, au soir de l’annonce des résultats du BAC, en une arène à ciel ouvert. Des résultats qui viennent, enfin, libérer les candidats ainsi que leurs parents d’une longue attente devenue lourde et insupportable. En effet, après l’annonce des résultats à 20 heures sur le site internet mis en ligne par l’office national des concours, des youyous, des klaxons et des feux d’artifices résonnaient des quatre coins de la localité. Il faut dire que les gens ne s’attendaient pas à un tel succès, vue le taux de réussite annoncé par le ministère de l’Éducation nationale qui ne dépasse pas les 55,88%. Mais finalement, la plupart des candidats des deux lycées Abderrahmane Illouli et Khouas de Larbâa Nath Irathen ont eu leur Bac : «Après une longue année scolaire, de longues nuits de veille, ma fille a finalement eu son bac comme la plupart de ses camarades. C’est un pur bonheur», dira un parent qui dansait de joie. Un jeune lauréat lui emboite le pas, en disant : «Personnellement, on croyant avoir raté mon bac, je n’ai même pas vu les résultats, et c’est ma sœur qu’il l’a fait pour moi».

Youcef Ziad